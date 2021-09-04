新华社河内9月4日电（记者黄硕 蒋声雄）据越南卫生部3日数据，当天报告新增新冠确诊病例14922例，累计确诊501649例；新增死亡病例308例，累计死亡12446例。

数据显示，南部的胡志明市3日报告新增确诊病例8499例，创该市疫情发生以来单日纪录，累计确诊超24万例；新增死亡病例250例，累计死亡近1万例。截至2日，全国累计接种新冠疫苗超过2083万剂，其中1787万余人接种至少一剂，近296万人接种两剂。

越南近两周每天报告新增确诊病例过万。作为当前越南最大疫情中心，胡志明市8月中旬宣布将正在实施的保持社交距离措施延长至9月15日，计划在这一节点前控制住疫情，实现降低死亡率、扩大疫苗接种等相应目标。

截至目前，胡志明市单日新增确诊和死亡病例数仍未出现明显回落。该市卫生部门一名负责人日前表示，如何降低死亡率是他们最关切的问题之一。该市死亡率较高被认为与德尔塔毒株的传播和确诊病例大量增加导致医疗资源不足有关。

越南首都河内日前也宣布延长原计划9月6日结束的保持社交距离措施。

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