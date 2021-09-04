新华社喀布尔9月4日电 通讯：两岁的孩子怎么可能是恐怖分子——阿富汗平民对美国滥杀无辜的血泪控诉

阿卜杜勒·哈利姆

8月29日下午，40岁的喀布尔市民扎玛赖下班回到家，刚把汽车开进院子，儿子法尔扎德就说要练习停车，便带着几个孩子钻进车里。就在此时，美军无人机的炸弹从天而降命中这辆汽车，扎玛赖和几个孩子被当场炸死。

几个小时后，美国中央司令部发言人比尔·厄本在一份声明中称，美军无人机当天对喀布尔一辆汽车实施空袭，解除了恐怖组织“伊斯兰国”阿富汗分支对喀布尔机场构成的威胁。声明说，美军确信击中了锁定的目标，汽车被击中后产生的二次巨大爆炸表明车上载有大量爆炸物。

扎玛赖的邻居穆萨沃告诉记者，爆炸发生时自己就站在扎玛赖家大门外。当时只听到一声巨响，自己就当场晕倒了。几分钟后醒来，穆萨沃发现汽车已被炸成碎片，现场之惨烈令人目不忍睹。

“太可怕了，这些人被炸得面目全非，扎玛赖和他家的几个孩子就在我面前被炸死了。这些孩子几分钟前还活蹦乱跳，为什么会这样？”穆萨沃问道。

“法尔扎德、扎米尔、费萨尔、苏米娅和阿亚这几个孩子，最小的只有两岁，最大的也不过15岁。这些孩子怎么可能是‘伊斯兰国’组织的成员？谁会相信连话还不会说的两岁孩子是‘伊斯兰国’成员？”穆萨沃愤怒地问道。

穆萨沃说：“美国人在愚弄世界。他们有什么证据？我认识扎玛赖20年了，他根本就不是恐怖分子。”“这些孩子都是美国发动的所谓反恐战争的牺牲品。”

穆萨沃气愤地说，美国所谓的反恐战争将来还会杀死更多无辜民众。

美军无人机袭击事件已过去好几天，遇难者家属仍沉浸在极度悲痛之中。

扎玛赖的弟弟哈米迪毫不掩饰对美国领导的反恐战争的憎恨。他说，美军以屠杀阿富汗人开启了入侵阿富汗的进程，在撤离阿富汗的最后阶段依然在残忍地杀害包括孩子在内的无辜平民。

“这绝对是对我们家的恐怖袭击，这次袭击杀死了我们家10口人，包括我两岁的女儿在内，但我们都是普通的平民。”哈米迪说：“美国人指控我哥哥是‘伊斯兰国’成员，是在为犯下的罪行找借口。”

对于美军声称被袭汽车里载有大量爆炸物的说法，哈米迪反驳说：“除了遭袭击的汽车被炸成碎片外，院子里还有另外一辆汽车受损，但房屋等都没有受损。如果真如美国人所说汽车里有大量爆炸物，怎么可能是这样?”

“美军以打击‘伊斯兰国’为由，用无人机炸死包括孩子在内的10人，犯下了惨无人道的罪行。我要求正义，希望热爱和平的国家和相关国际机构能帮我们伸张正义，能审判杀死我亲人的罪犯。”哈米迪说。（参与记者：史先涛）

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