新华社里约热内卢9月3日电（记者陈威华 赵焱）由中国驻里约热内卢总领事馆主办的中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会商务服务论坛3日举行，与会代表探讨如何多渠道支持中巴经贸合作，开拓两国商务服务新模式。

总领事馆商务参赞徐元胜表示，中巴关系近年来稳中有进，2020年双边贸易额达1190亿美元，中国连续12年保持巴西最大贸易伙伴地位。巴西是中国在拉美地区的重要服务贸易伙伴，两国在2016年就建立起政府间服务贸易合作机制，目前正积极探索服务贸易创新发展路径。希望中巴企业依托友好省州市合作搭建国际服务贸易公共平台，围绕重点行业，开展商务服务和项目对接，实现数字化转型升级。

中国-葡语国家经贸合作论坛常设秘书处副秘书长丁恬指出，创新发展服务贸易是世界各国深化合作的重要领域和着力点，中国与葡语国家服务贸易总额不断扩大，发展前景可期。

来自巴西米纳斯吉拉斯州投资促进局等机构和企业的代表表示，该州一向重视发展对华友好关系，愿意积极推动和中国之间的国际货物和服务贸易，助力两国经济社会发展。

来自中国国家开发银行里约热内卢代表处等企业和机构的代表表示，将促进“一带一路”倡议与巴西发展规划深度对接，加强对绿色低碳、科技创新、数字经济等领域探索力度，推动中巴服务贸易合作再上新台阶。

此次中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会从8月30日持续至9月16日，会议采用云论坛、云展会形式，聚焦技术贸易、商务服务、智慧医疗、智慧城市、文化贸易五大领域。

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