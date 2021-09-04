人民网华盛顿9月3日电 （记者李志伟）美国《圣何塞水星报》网站9月2日报道说，美国首例新冠肺炎死亡病例提早至2020年1月9日，死者为美国内陆的堪萨斯州一名78岁女性。这改变了美国疫情的时间线。此前，美国已知最早的新冠肺炎死亡病例被认为是2020年2月6日圣何塞一名名叫帕特里夏·多德的死者。

《圣何塞水星报》报道说，这一死亡病例是居住在堪萨斯州莱文沃思县的洛弗尔·布朗。布朗的女儿皮奇·福斯特于9月1日拿到了布朗新的死亡证明，上面标注布朗的死亡原因包括新冠肺炎。此前，布朗的死亡原因被标记为中风和慢性阻塞性肺病。今年5月，医院更改了布朗的死亡证明。

美国疾控中心下属的美国国家卫生统计中心的数据显示，2020年1月5日至11日，美国出现1例新冠肺炎死亡病例。堪萨斯州卫生部门公布这一死亡病例的死亡日期，以及死者所在的县，但因隐私原因，没有公布个人身份信息。湾区新闻集团的记者通过相关线索与布朗的家庭取得了联系。

布朗的儿子凯文·布朗说，他的母亲去世前除了看医生，没有其他的旅行纪录。而皮奇此前就怀疑她的母亲死于新冠肺炎。《生活科学》杂志网站报道说，布朗在2019年圣诞节期间出现头疼、发烧、腹泻、全身酸痛等症状，并失去味觉。在出现严重呼吸困难后，被送往普罗维登斯医学中心的重症监护室，并于一周后死亡。

加州大学伯克利分校传染病学专家约翰·斯瓦茨贝格表示，布朗的症状与发病时间线符合新冠肺炎常规情况，她完全有可能是感染了病毒。据报道，普罗维登斯医学中心重症监护室医生托马斯·富布赖特今年5月修改了布朗的死亡证明，但他以病患隐私权为由拒绝透露相关原因。

《圣何塞水星报》报道说，专家和血液样本的抗体研究都表明在2019年晚些时候新冠病毒已在美国传播。堪萨斯州众议员约翰·埃普利说，布朗的死亡证明显示，新冠病毒在专家意识到之前就已经在堪萨斯州传播。他认为莱文沃思县还有其他类似的病例，“只是现在我们还不知道”。

雅虎新闻网报道称，美国国家卫生统计中心的数据显示，2020年1月美国出现5例新冠肺炎死亡病例。这引发了人们的疑问，到底有多少没有报告的新冠肺炎确诊病例和死亡病例。今年5月，华盛顿大学的研究人员通过分析新冠肺炎死亡率，认为美国实际的死亡病例接近100万。

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