驻西班牙大使在西主流媒体《理性报》发表署名文章。图片来源：版面截图

人民网马德里9月3日电 （记者陈晓航）中国驻西班牙大使吴海涛3日在西班牙《理性报》发表题为《坚持科学溯源 推进抗疫合作》的署名文章。全文如下：

当前，新冠肺炎疫情在全球延宕反复，影响各国人民正常生活。病毒没有国界，疫情不分种族，世界各国都是疫情的受害者，团结合作是战胜疫情最有力的武器。

疫情发生后，中国始终以高度责任感，尽己所能为全球抗疫作贡献。中国第一时间报告疫情、第一时间公布病毒基因序列等关键信息，毫无保留地与各国分享防控诊疗经验。中国已为受疫情影响的发展中国家抗疫及恢复经济社会发展提供20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织援助抗疫物资，为全球供应2900多亿只口罩、35亿多件防护服、46亿多份检测试剂盒。中国率先开展全球最大规模的疫苗合作行动，已通过援助、出口、联合生产等多种方式，向100多个国家和国际组织提供约8亿剂疫苗。中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，总额超过13亿美元，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。

病毒溯源对有效防控疫情具有重要意义，各国应在全球范围坚持科学原则、本着客观态度开展溯源工作。中国秉持科学、开放、透明态度，率先同世卫组织开展溯源合作，两次邀请世卫专家赴华开展溯源研究。今年初，国际和中国权威专家在华开展为期28天的联合研究，实地参访9家单位，尽数访谈相关人员，发布联合研究报告，得出“实验室泄露极不可能”的结论，给出在全球更广范围内开展溯源研究等建议。该报告遵循世卫组织程序，采取科学方法，标志着当前阶段中国范围内的病毒溯源研究已有科学结论，具有权威性和科学性，为全球溯源合作打下良好基础。

然而，个别国家罔顾科学和事实，执迷于政治操弄，动用情报部门搞溯源，在没有真凭实据的情况下，无端指责中国在溯源问题上不透明、不配合，自己却拒绝回应国际社会对其实验机构的合理怀疑。这种为自己“甩锅”推责、对别国抹黑“定罪”的“政治溯源”行径，有违科学溯源的初衷，无助于找到病毒源头，更毒化科学研究氛围，阻碍全球溯源合作，破坏全球抗疫努力。

病毒溯源是严肃的科学问题，应由科学家来完成，政治操弄只会将全球溯源努力引入歧途。80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，反对溯源问题政治化。100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交反对溯源政治化的联合声明。这充分表明反对政治操弄病毒溯源是国际社会普遍共识。

疫情暴发以来，中国和西班牙同舟共济、共克时艰。双方领导人密切沟通，两国政府、企业、民间团体和个人积极给予对方有力支持，中西抗疫合作成效显著，经贸往来逆势增长，友好民意持续深化。西班牙反对疫情污名化、溯源政治化，呼吁各国团结合作抗击疫情，积极在“新冠肺炎疫苗实施计划”等机制下为发展中国家提供疫苗、资金等支持。这些行动有利于增进疫苗全球可及性，促进国际团结抗疫。

尽早走出疫情阴霾、恢复经济增长和正常生活，是国际社会的共同期盼。面对依然严峻的疫情形势，面对肆虐变异的新冠病毒，扩大疫苗公平分配，推进国际抗疫合作，争取早日战胜疫情是各国当务之急。相信在我们的共同努力下，疫情总会过去，人类终将迎来更加美好的明天。

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