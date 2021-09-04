新华社华盛顿9月3日电（记者许缘 高攀）美国劳工部3日公布的数据显示，美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%，但非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及预期。

数据显示，美国8月失业率延续下降趋势，但仍较去年2月份新冠疫情暴发前高1.7个百分点。具体来看，美国8月失业人数降至840万。失业时间超过27周的长期失业人数环比下降24.6万至320万，较去年2月份高210万。因疫情原因无法外出寻找工作的人数为150万，环比微降，显示美国疫情形势再度严峻对就业市场复苏造成影响。

按行业来看，当月休闲和酒店业就业人数环比持平。该行业就业人数在过去半年内月均增长35万，但仍低于疫情前水平。专业和商业服务、制造业就业人数分别环比增加7.4万和3.7万，零售贸易行业就业人数环比下降2.9万。

另外，美国8月劳动参与率环比持平在61.7%，比去年2月低1.6个百分点。

分析人士认为，美国8月非农新增就业人数远不及预期，显示出人们对变异新冠病毒德尔塔毒株迅速蔓延的担忧。同时，企业难以招聘到合格员工导致职位空缺也是造成该指标增长放缓的主要原因。此外，感染人数激增可能导致企业招聘面临更大困难。

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