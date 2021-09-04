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美国佛罗里达州8月经历新冠疫情“最致命”冲击

2021年09月04日09:25 | 来源：新华网
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　　美国佛罗里达州政府2日发布的数据显示，佛州8月单日新增新冠死亡病例数多次超过去年疫情高峰时期。美联社报道，这个南部州眼下正经历新冠疫情暴发以来最致命一波冲击。

　　根据佛州政府2日向美国疾病控制和预防中心提交的疫情数据，过去一个月至少8天佛州单日新增新冠死亡病例数超过去年8月中旬疫情高峰时数据。佛州8月七天日均新增死亡病例达到244例，超过去年8月创下的七天日均新增病亡227例的最高纪录。

　　美联社报道，由于死亡病例汇总存在滞后，随着更多疫情数据上报，佛州8月死亡病例可能进一步增加。

　　佛州8月住院新冠患者人数同样创新高，比去年8月疫情高峰期多7000多人。

　　受高传染性变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延影响，美国新冠疫情今年夏初进入新一轮大暴发，佛州新增病例一直保持在高位，8月底累计确诊病例超过300万例。美国疾控中心数据显示，截至9月2日，佛州累计病亡人数已达45909人。

　　这轮疫情中，儿童和青少年感染情况令人担忧。美国《新闻周刊》8月21日援引官方数据报道，8月13日至19日的一周内，佛州四分之一的新增新冠病例年龄在19岁以下。美联社本月2日报道，佛州上周新增儿童和青少年新冠感染病例数比前一周激增28%。

　　尽管如此，佛州却深陷校园口罩之争。佛州州长罗恩·德桑蒂斯7月发布行政令，禁止学校强制学生戴口罩。佛州利昂县巡回法庭上周推翻这一行政令，理由是“越权”。德桑蒂斯2日提起上诉。

　　佛州67个学区中，13个宣布抵制德桑蒂斯的行政令，要求所有在校人员戴口罩。这13个学区在校生人数约占佛州280万公立学校学生人数的一半。

　　据美联社报道，佛州86%的老年人已经完成新冠疫苗接种，截至8月底，整体疫苗接种率提升至68%。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：高歌、崔越)

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