法国总统马克龙2日承诺投入数十亿欧元，把法国第二大城市马赛建设为“世界级城市”。

视察马赛三天后，马克龙在一场演讲中揭晓这项获称“宏伟马赛”的大规模投资计划。据爱丽舍宫介绍，大约15亿欧元（约合115亿元人民币）将用于改善马赛的治安、交通、住房和文化设施，大约12亿欧元（92亿元人民币）用于学校教育。

马克龙承诺给予马赛警方足够资源以打击贩毒和轻微刑事犯罪，拨款新建4条电车线，连接马赛北部郊区与南部翻新的老港口，以及把马赛打造成法国主要的电影制作基地。

马克龙所属共和国前进党在法国国民议会、即议会下院占据稳定的多数优势，意味着拨款承诺有望兑现。

只是，马克龙提醒，地方官员想拿到拨款，需要先打击腐败、改革臃肿的市政府。他将在10月和明年2月回访马赛，检查改进状况。

这份投资计划在当地官员眼中是“历史性”机遇。

“马赛回来了。”市长伯努瓦·帕扬告诉媒体记者，“宏伟马赛”可能让马赛摆脱帮派犯罪、贫穷和沉重债务困扰，吸引年轻人、艺术家和更多游客。

据路透社报道，政治对手认为“宏伟马赛”是马克龙竞选连任的噱头。“每个人都知道他在拉票，”来自马赛的极左翼议员让－吕克·梅朗雄说。

法国定于明年4月10日举行总统选举首轮投票。（林淑婷）【新华社微特稿】

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