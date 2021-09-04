日本首相菅义伟3日突然宣布不参加自民党党首选举，震惊日本政坛。有分析认为，菅义伟最近一连串操作可以说是“机关算尽太聪明”。

近几个月，日本防疫失守，民众愈发不满，菅义伟内阁的民意支持率滑入“危险水域”，自民党内充满失望之情。压垮骆驼的最后一根稻草，是过去半个月来围绕党首和国会众议院选举日程，菅义伟朝令夕改，反反复复，对形势完全失控。

菅义伟在党内没有自己的派系，根基不深。去年当选党首靠的是主要派系支持，执政后更是依赖前首相安倍晋三所在最大派系“细田派”和副首相麻生太郎执掌的第二大派系“麻生派”。在清华大学国际关系学系刘江永教授看来，菅义伟是安倍既有政策忠实的执行者，与麻生相互配合，可以说是安倍的“替身”。

因此，要连任党首，菅义伟必须赢得党内大佬支持，平衡各派系利益。只是，从最初打算先解散众院、再连任党首，到先竞选连任、再解散众院，再到不解散众院、如期大选，以至后来谋划调整党内人事并有意延长党首任期……菅义伟的想法变来变去，在党内引发很大抵制。日本舆论批评他恋栈，竞争对手岸田文雄以及安倍、麻生都不同意改变党首选举日程。菅义伟只得宣布不延长任期，还是先举行党首选举。

“菅义伟已经失去了对自民党的控制能力，甚至自己都控制不了自己。”刘江永说。据日本媒体报道，近期尤其是东京奥运会闭幕以来，菅义伟在重要场合频现失误。一些内阁大臣担心他身体状况不佳，“太过疲惫”，“眼神变得没有活力”。前两天就选举日程接受媒体采访时，菅义伟神情恍惚，居然反问记者“众议员届满日期是哪天”。

不过，刘江永认为，菅义伟并没有明确说要辞职，给人留下想象空间。他很可能还在盘算如何保住权力，试图用不参加党首选举这一招以退为进，迫使安倍等大佬同意以防疫为借口，取消或推迟党首选举，让他自动连任到大选以后。

刘江永说，菅义伟的反复不定，已经给日本政坛造成巨大混乱。经过这一连串幕后政治操作，自民党政权将进一步失去日本国民信赖，接下来的大选能否保住多数恐怕也是未知。（胡若愚）（新华社专特稿）

(责编：高歌、崔越)