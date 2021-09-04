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拜登下令美司法部等机构公开“9·11”事件调查文件

2021年09月04日06:48 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿9月3日电（记者邓仙来　徐剑梅）美国总统拜登3日签署行政令，指示美司法部等机构公开联邦调查局针对2001年“9·11”恐怖袭击事件的调查文件。

　　拜登当天发表声明说，在“9·11”事件20周年来临之际，他签署了一项行政令，指示司法部和其他相关机构就公开有关联邦调查局“9·11”事件调查文件进行审核。司法部长须在未来6个月内向公众公开相关文件。

　　拜登表示，签署该行政令兑现了他在竞选总统时做出的承诺，即确保“9·11”事件调查结果的透明度。

　　今年8月6日，超过1600名“9·11”恐袭事件的受害者或其家属发表联名信，要求拜登公开美联邦政府调查“9·11”事件的相关保密文件。美国司法部8月9日回应说，将就公开相关保密文件进行审核，以挑选适合公开的信息，联邦调查局将尽快分批公布相关信息。

　　2001年9月11日，恐怖分子劫持美国民航4架客机，两架撞塌纽约世贸中心“双子大厦”，一架撞毁华盛顿五角大楼的一角，一架在宾夕法尼亚州坠毁，4架客机上无人生还。这一系列袭击导致约3000人死亡，并造成数千亿美元经济损失。

　　“9·11”事件后，美国认定当时藏匿在阿富汗境内的“基地”组织头目本·拉丹为幕后元凶，于2001年10月对阿富汗发动“反恐战争”。

(责编：牛镛、袁勃)

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