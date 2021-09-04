本报记者 韩晓明 万 宇 王新萍

2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）全球服务贸易峰会9月2日在北京举行。多国领导人和国际组织负责人以视频方式致辞，共同探讨如何深化服务贸易领域务实合作、促进服务贸易创新发展。他们积极评价中国举办服贸会，认为此举彰显了中国对服务贸易发展的高度重视和提高开放水平的坚定决心。

白俄罗斯总统卢卡申科指出，各国应进一步推动服务贸易便利化，消除壁垒，吸引投资。白俄罗斯积极参与共建“一带一路”，2014年至2020年，中欧班列铁路集装箱货运量增加了15倍。白俄罗斯将继续采取必要措施，保障中欧班列铁路货运顺畅运行。

乌拉圭总统拉卡列说，服务贸易已成为全球贸易中最活跃的领域，乌拉圭希望在共建“一带一路”框架下进一步深化同中国的经贸合作。在这个日益数字化的世界，乌中两国都致力于推动服务业发展，乌中合作大有可为。

津巴布韦总统姆南加古瓦表示，在全球抗疫背景下，中国今年继续举办服贸会，反映出中国致力于与各国一道，加强全球服务贸易、进一步促进全球经济复苏的坚定信念。津方愿意和包括中方在内的各国一道，营造开放包容合作环境。

爱尔兰总理马丁说，爱尔兰是今年服贸会主宾国，这反映出爱中两国强劲的经贸与投资关系。服贸会为爱尔兰独特的产品和服务提供了绝佳展示机会。在全球疫情形势严峻复杂的背景下，爱中贸易依然强劲。去年，中国是爱尔兰在亚洲第一大、世界第五大贸易伙伴。作为欧盟成员国，爱尔兰全力支持加强欧中经贸关系。欧中服务贸易持续增长，潜力巨大，加强经贸往来将进一步造福双方。

越南总理范明政说，大力推动数字化国际合作和有效应用将为世界经济增长和复苏注入新动力，促进可持续、包容和全面发展。越南高度赞赏包括中国在内许多国家在数字技术方面的投入以及取得的显著成就。

经济合作与发展组织秘书长科尔曼表示，当前，全球经济复苏仍存在诸多不确定性，进一步开放服务贸易至关重要。疫情防控期间，数字服务的加速发展，凸显了全球贸易网络的重要性。经合组织感谢中国参与并支持双支柱国际税改框架等国际合作，这对营造开放、创新、包容性的服务贸易意义重大。

联合国贸易和发展会议代理秘书长杜兰特表示，数字技术正在开启我们的未来，服务业正成为世界经济活动的中心，今年服贸会的主题很有意义。数字技术发展显著提高服务的可贸易性，为发展中国家的企业提供新的机遇，使他们能以更低的成本、更快的速度进入全球市场。同时，技术发展也为发展中国家参与全球价值链提供了新的平台。

世界贸易组织副总干事冈萨雷斯表示，新兴市场国家收入的不断增长、国内消费和服务供给的扩大将促进服务贸易的发展。据世界贸易组织预测，到2040年，服务贸易占世界贸易比重将达到1/3。当前，世界贸易组织成员正围绕电子商务、服务监管、促进发展的投资便利化等领域的新规则进行谈判，这需要各成员共同采取行动。

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