20年来，中国持续同广大发展中国家开展菌草技术合作，正是中国坚定支持全球减贫与可持续发展事业的生动写照

“中国愿同有关各方一道，继续为落实联合国2030年可持续发展议程贡献中国智慧、中国方案，使菌草技术成为造福广大发展中国家人民的‘幸福草’！”9月2日，习近平主席向菌草援外20周年暨助力可持续发展国际合作论坛致贺信，高度评价菌草这一中国特有技术在国际发展合作中发挥的巨大作用。20年来，中国菌草技术走向全球，为促进当地发展和人民福祉发挥了重要作用。透过这株“幸福草”，世界看到中国推动国际减贫合作、促进共同发展振兴、助力全球可持续发展的真诚意愿和有力行动。

菌草技术兼具经济价值、社会价值、环境价值，中国政府长期以来高度重视将这一技术服务于人类发展事业。习近平主席在福建工作期间，亲自推动中国首个援外菌草技术示范基地在巴布亚新几内亚建成落地，掀开了菌草技术国际合作的序幕。2018年11月，习近平主席对这个太平洋岛国进行国事访问期间，又见证了中国援巴新菌草、旱稻技术等一揽子项目协议的正式签署。今天，菌草技术已推广至全球100多个国家，受到发展中国家普遍欢迎。第七十三届联大主席埃斯皮诺萨指出，菌草技术项目为实现多个联合国可持续发展目标作出重要贡献，包括消除贫困、清洁能源、性别平等和保护生态多样性等。

“小小一株草，情接万里长。”20年来，中国持续同广大发展中国家开展菌草技术合作，正是中国坚定支持全球减贫与可持续发展事业的生动写照。这一成功范例再一次表明，来自中国的发展合作项目，聚焦发展和民生改善，把增进各国民生福祉作为发展合作的出发点；注重授人以渔、自主发展，充分考虑其他发展中国家的资源禀赋、发展水平和发展诉求；坚持善始善终、讲求实效，促进项目管理本地化，提升项目持续影响。有感于菌草技术合作给当地发展带来的帮助，中非共和国总统图瓦德拉指出，习近平主席高度重视中国以及全球减贫事业，“人民一直是各领域务实合作的受益者，实践证明了国际合作的重要意义”。

“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。”党的十八大以来，习近平主席提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”等新理念新倡议，倡导正确义利观和真实亲诚、亲诚惠容的理念，在一系列重大国际场合宣布务实合作举措，为破解全球发展难题、推动落实联合国2030年可持续发展议程提出中国方案、贡献中国智慧、注入中国力量。当前，百年变局和世纪疫情交织，如期实现可持续发展目标任重道远。关键时刻更显中国的责任担当。面对疫情，中国实施新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，践行中国疫苗作为全球公共产品的承诺，为建立全球免疫屏障作出重大贡献。中国经济率先恢复增长，为维护全球产业链供应链安全顺畅运转发挥突出作用，为世界经济复苏带来更多正向溢出效应。中国同各方加强健康丝绸之路、绿色丝绸之路、数字丝绸之路建设，推动高质量共建“一带一路”，向国际社会传递发展的信心和力量。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，全球发展不平衡不充分的现象仍然突出。各国必须携起手来，以更为担当的精神、更加务实的举措，为全球发展注入新的动力。中国将继续推动国际抗疫合作，继续加强国际发展合作，继续承担国际责任义务，以实际行动为更多发展中国家实现可持续发展提供力所能及的帮助，共同推动构建人类命运共同体。

(责编：袁勃、牛镛)