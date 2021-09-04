睿 加 陈 晨

近来，以色列国防军与在加沙地带示威的巴勒斯坦人屡次发生冲突，造成人员伤亡。以军多次以“回应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）袭击”为由，空袭加沙地带。自5月签订停火协议以来，巴以局势再现紧张。

冲突愈演愈烈

8月21日，巴以双方在加沙地带发生冲突。巴勒斯坦媒体称，冲突造成41名巴勒斯坦人受伤，其中一名13岁男孩头部中弹，另一人因伤势过重于8月25日去世。以媒体称，大批巴勒斯坦民众聚集在加沙边境地区举行示威活动，部分示威者向以军士兵实弹射击、投掷手榴弹并破坏边界围栏，造成一名以军士兵头部中枪。

8月22日，以军发表声明说，作为回应，以军战机袭击了加沙地带隶属于哈马斯的4个武器制造和储存基地。声明还表示，根据评估，以军已决定向加沙边境部队增派军力，并已“做好应对该地区任何情况的准备”。

巴勒斯坦马安通讯社8月25日发表的声明中，哈马斯发言人阿卜杜勒－拉蒂夫·卡努对伤重不治的巴勒斯坦人表示哀悼，他同时确认，巴勒斯坦人“将继续抵抗以方的占领行动”。

8月23日，以色列媒体报道称，与加沙地带相邻的地区发生至少9次火灾，都是由加沙地带释放携带易燃混合物的燃烧气球引发的。同日，以军方宣布，以军战机当天深夜轰炸了加沙地带的多处目标。另据巴媒体报道，以军战舰当天还向加沙地带多艘渔船开火。以军强调，几次对加沙地带的空袭是针对哈马斯袭击的报复行动，并将继续对“任何恐怖主义企图”作出坚决回击。

8月28日至29日，以军与巴示威者连续两天在以色列与加沙地带边境爆发冲突。此外，为报复巴勒斯坦人向以色列放飞气球引发大火，以军8月29日凌晨对加沙地带多处目标进行空袭。

停火协议难保

“此次以色列与加沙地区巴勒斯坦民众的冲突，是今年5月双方冲突的延续。”复旦大学中东研究中心研究员孙德刚接受本报采访时表示。

5月10日起，巴民众与以警察在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突。持续11天的冲突导致数千名巴民众伤亡，引发国际社会严重关切。5月21日，在埃及的斡旋下，双方达成停火协议。然而，3个月后，冲突再起。

“5月巴以冲突中，以色列空袭加沙造成巴勒斯坦民用设施受损，国际社会提供的援助远远不能满足加沙重建所需资金，加沙地区民众生活更加困难。不仅如此，冲突发生后，以色列加强了对加沙地区的封锁，进一步加剧了加沙地区巴勒斯坦人的不满，游行示威者用燃烧气球攻击以军，以军展开大规模报复性打击，成为此次冲突的导火索。”孙德刚表示。

和平依然遥远

8月25日，以总理贝内特访美，分别与美国国防部长奥斯汀、国务卿布林肯举行会晤。美国国务院发表声明称，布林肯在会晤时重申美方对以色列安全的承诺。他还强调，以色列人和巴勒斯坦人都应享有平等的自由、繁荣和尊严，这也是促进两国方案前景的一种手段。

“今年以来，以总统和总参谋长相继访美，此次以总理贝内特接着访美，是为了在巴以问题上寻求美国支持。”孙德刚表示，“目前拜登政府无暇顾及以色列，不希望以色列在加沙地区扩大战火，影响美国战略重心向印太转移，敦促以色列保持克制。因此，近期巴以冲突很难升级为大规模战争。”

8月29日，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员侯赛因·谢赫在一份简短声明中说，巴总统阿巴斯当天会见了以国防部长甘茨。另据以国防部长办公室8月30日凌晨发表的声明，双方讨论了安全、外交以及经济等事务，包括约旦河西岸和加沙地带的“安全、社会和经济形势”。声明援引甘茨的话说，“以色列准备采取一系列措施促进巴勒斯坦经济”。

孙德刚表示：“解决巴以冲突，需要根据安理会的有关决议，根据阿拉伯和平倡议及“以土地换和平”原则，促进巴以问题一揽子解决。巴以问题久拖不决，没有哪一方能够获得可持续的安全，即使目前获得安全也不具有可持续性。”

(责编：袁勃、牛镛)