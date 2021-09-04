本报记者 朱东君

今年四月，在中国驻玻利维亚大使馆接种点，中资企业员工、使馆工作人员和志愿者留影。

中国驻玻利维亚大使馆供图

3月30日下午，一架专机缓缓降落在玻利维亚中部城市科恰班巴，中方向玻方提供的第二批新冠疫苗顺利抵达。同机抵达的，还有专门为在玻中国公民准备的两箱共计4200剂疫苗。其中一箱由玻方飞机直接运往首都拉巴斯，另一箱则由中方驾车运往在玻中国公民最为集中的城市圣克鲁斯。

前往圣克鲁斯的路况比较复杂，蜿蜒曲折。“你们路上小心，一定要保证疫苗安全送到。”在科恰班巴机场迎机的中国驻玻利维亚大使黄亚中对工作人员殷殷嘱托。经过11个小时，这批宝贵的疫苗于次日凌晨2点运抵中国驻圣克鲁斯总领馆。

今年年初，玻利维亚经历了第二波疫情。由于地广人稀且医疗条件有限，该国疫苗接种相对滞后。中国驻玻利维亚大使馆心系在玻中国公民生命安全，积极协调，迅速制定方案，促成了美洲首个由使领馆主导的“春苗行动”试点项目。

4月1日，疫苗接种在两地同时启动。在拉巴斯接种点，中企员工组成志愿者团队，帮助维护现场秩序，指导前来接种的同胞填表，讲解接种后注意事项。玻利维亚中资企业商会会长单位代表马春生是其中一员。他告诉记者，当地中企积极支持“春苗行动”，配合使领馆承担了疫苗采购、运输和接种现场组织等工作。“过去一年里，800多名中企员工面临着疫情防控和复工复产压力，工作一度非常艰难。‘春苗行动’为我们送来了‘及时雨’，接种后大家的心理压力小了许多，为高质量共建‘一带一路’继续奋斗的决心更加坚定！”经过5天时间，在玻中企员工和华侨全部完成第一针疫苗接种。

在科恰班巴，约80名华侨分批前往拉巴斯接种。“接种后，大家第一时间把好消息传递给国内亲友。我们与祖国相距遥远，却能快速打上疫苗，这不仅是健康保障，更是精神慰藉。”科恰班巴华人总会会长曾鸿雁激动地说。4月23日，在第二针疫苗接种工作启动后，曾鸿雁带来一封致大使馆的感谢信，由科恰班巴全体接种疫苗的华侨联合署名。“爱国之情油然而生，千言万语化为4个字‘感恩祖国’！”曾鸿雁表示。

玻利维亚华商总会执行会长陈文曾协助总领馆收集整理当地华侨的接种报名信息。“约800人踊跃报名，大家对国产疫苗充满信心，期待尽早接种。”接种完成后，陈文表示：“大家现在心里踏实多了！”

目前，2000多名在玻中国公民已顺利完成疫苗接种，做到了应接尽接。“当前，玻利维亚疫情防控形势仍然严峻，‘春苗行动’极大改善了在玻中国公民的防疫条件。”黄亚中表示，“春苗行动”激发了中企员工和当地侨胞的爱国之情和团结协作精神，为增进中玻务实合作提供了助力。

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