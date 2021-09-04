人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中俄外长向东宁要塞博物馆纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年活动发表致辞

2021年09月04日02:04 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月3日电 国务委员兼外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫3日分别向东宁要塞博物馆纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年活动发表致辞。

王毅说，中俄两国元首多次强调，中俄在维护历史真相方面加强协作至关重要。对于国际上开历史倒车的行径，中俄两国人民不会答应，全世界爱好和平的人民也不会答应。中方愿同包括俄罗斯在内的国际社会一道，始终做正确二战史观的捍卫者、现行国际秩序的维护者、真正多边主义的践行者，矢志不渝构建人类命运共同体。

拉夫罗夫说，俄中两国坚决谴责歪曲二战历史事实及成果的行为。相信俄中世代友好、相互支持必将推动两国关系进一步快速发展，巩固世界和平与安全。

东宁要塞战役是第二次世界大战的最后一战，是中俄人民并肩战斗的重要见证。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年，经中俄双方商定，黑龙江省外办、俄驻哈尔滨总领馆于3日以线上线下相结合方式在黑龙江省牡丹江市东宁要塞博物馆举行纪念活动。

(责编：曹昆、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部