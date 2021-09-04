新华社北京9月3日电 国务委员兼外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫3日分别向东宁要塞博物馆纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年活动发表致辞。

王毅说，中俄两国元首多次强调，中俄在维护历史真相方面加强协作至关重要。对于国际上开历史倒车的行径，中俄两国人民不会答应，全世界爱好和平的人民也不会答应。中方愿同包括俄罗斯在内的国际社会一道，始终做正确二战史观的捍卫者、现行国际秩序的维护者、真正多边主义的践行者，矢志不渝构建人类命运共同体。

拉夫罗夫说，俄中两国坚决谴责歪曲二战历史事实及成果的行为。相信俄中世代友好、相互支持必将推动两国关系进一步快速发展，巩固世界和平与安全。

东宁要塞战役是第二次世界大战的最后一战，是中俄人民并肩战斗的重要见证。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年，经中俄双方商定，黑龙江省外办、俄驻哈尔滨总领馆于3日以线上线下相结合方式在黑龙江省牡丹江市东宁要塞博物馆举行纪念活动。

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