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外交部：近3000万剂中国新冠疫苗近期将运往多个发展中国家

2021年09月02日22:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月2日电（记者马卓言、成欣）外交部发言人汪文斌2日说，中方一直积极支持并参与“新冠疫苗实施计划”，致力于推动新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。近期，近3000万剂疫苗将陆续运往阿尔及利亚、科特迪瓦、尼日尔、吉尔吉斯斯坦、委内瑞拉等发展中国家。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，世卫组织计划9月底前向非洲和亚洲等地首次运送1亿剂中国科兴公司和国药集团疫苗。中方能否证实并介绍通过“新冠疫苗实施计划”对外提供疫苗的情况？

　　汪文斌说，中方一直积极支持并参与“新冠疫苗实施计划”，致力于推动疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。2021年上半年，国药集团、科兴公司疫苗获得世卫组织紧急使用认证后，相关企业第一时间组织协调生产保障，同全球疫苗免疫联盟积极洽谈供苗事宜，并于今年7月列入“新冠疫苗实施计划”采购库。根据双方签署的采购协议，两家企业将于10月底前向“新冠疫苗实施计划”提供1.1亿剂疫苗，由“新冠疫苗实施计划”综合考虑各国采购意愿后确定具体分配方案。同时，双方已就未来长期供苗达成意向，目前正就后续供货的具体时间和方案进行商谈。

　　汪文斌说，据了解，首批约900万剂疫苗已经于8月上旬运抵巴基斯坦和孟加拉国。近期，近3000万剂疫苗将陆续运往阿尔及利亚、科特迪瓦、尼日尔、吉尔吉斯斯坦、委内瑞拉等发展中国家。这是中方为兑现疫苗全球公共产品承诺、促进疫苗公平分配、助力全球抗疫采取的又一实际行动。

　　汪文斌说，在前不久举行的新冠疫苗合作国际论坛首次会议上，习近平主席宣布中国今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。“中方将继续为实现疫苗在发展中国家的公平可及作出中国贡献。我们也呼吁有能力的国家尽快以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情作出贡献。”

(责编：郝江震、岳弘彬)

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