新华社北京9月2日电 全国政协外事委员会2日就欧洲议会外事委员会通过“欧盟－台湾政治关系与合作”报告发表声明。声明全文如下：

近日，欧洲议会外事委员会不顾中方严正交涉，通过所谓“欧盟－台湾政治关系与合作”报告，鼓动欧盟外交与安全政策高级代表采取行动，提升欧台关系。此举严重违反一个中国原则，公然干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情。一个中国原则是公认的国际关系准则，是国际社会的普遍共识，也是中国同世界各国保持和发展友好合作关系的前提与政治基础。中国人民维护国家主权和民族尊严的意志和决心坚定不移。我们坚决反对任何外部势力插手中国内部事务、干涉中国和平统一进程。中国必须统一，也必然统一。这是任何人任何势力都无法阻挡的。

我们奉劝欧方充分认清台湾问题的高度敏感性，尊重中国主权和领土完整，停止拿台湾问题作文章、找麻烦，不向“台独”分裂势力发出错误的危险信号。希望欧方从中欧关系大局出发，切实恪守一个中国原则，慎重、妥善处理涉台问题，多做有利于增进中欧互信与合作的事，确保中欧关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。

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