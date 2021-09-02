人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

全国政协外事委员会就欧洲议会外事委员会通过“欧盟－台湾政治关系与合作”报告发表声明

2021年09月02日22:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月2日电　全国政协外事委员会2日就欧洲议会外事委员会通过“欧盟－台湾政治关系与合作”报告发表声明。声明全文如下：

　　近日，欧洲议会外事委员会不顾中方严正交涉，通过所谓“欧盟－台湾政治关系与合作”报告，鼓动欧盟外交与安全政策高级代表采取行动，提升欧台关系。此举严重违反一个中国原则，公然干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

　　世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情。一个中国原则是公认的国际关系准则，是国际社会的普遍共识，也是中国同世界各国保持和发展友好合作关系的前提与政治基础。中国人民维护国家主权和民族尊严的意志和决心坚定不移。我们坚决反对任何外部势力插手中国内部事务、干涉中国和平统一进程。中国必须统一，也必然统一。这是任何人任何势力都无法阻挡的。

　　我们奉劝欧方充分认清台湾问题的高度敏感性，尊重中国主权和领土完整，停止拿台湾问题作文章、找麻烦，不向“台独”分裂势力发出错误的危险信号。希望欧方从中欧关系大局出发，切实恪守一个中国原则，慎重、妥善处理涉台问题，多做有利于增进中欧互信与合作的事，确保中欧关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部