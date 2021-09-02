新华社北京9月2日电（记者伍岳）国务委员兼外长王毅2日出席菌草援外20周年暨助力可持续发展国际合作论坛，宣读了国家主席习近平的贺信并致辞。

王毅表示，菌草技术是中国在推进减贫脱贫过程中摸索出的一项成功实践，也是中国助力全球可持续发展所作出的一项重要贡献。菌草技术国际合作已成为中国致力于与发展中国家共同发展振兴的一个缩影。中方将进一步深化互利合作，让菌草成为更多发展中国家民众的“幸福草”“致富草”。

王毅表示，习近平主席指出，“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。”中方将继续推动国际抗疫合作，继续加强国际发展合作，继续承担国际责任义务，以实际行动践行承诺、履行责任，为更多发展中国家实现可持续发展提供力所能及的帮助，共同推动构建更加紧密的人类命运共同体。

联合国秘书长古特雷斯向论坛发来贺函，巴布亚新几内亚总理马拉佩、中非总统图瓦德拉、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、老挝总理潘坎、太平洋岛国论坛秘书长普纳分别视频致贺。

(责编：郝江震、岳弘彬)