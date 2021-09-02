人民网北京9月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持2日例行记者会。记者会实录如下：

国务院总理李克强将于9月3日以视频方式出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式并发表主旨演讲。

应法国政府邀请，国务院总理李克强将于9月3日在北京以视频方式出席第七届世界自然保护大会开幕式并致辞。

本次会议由法国政府和世界自然保护联盟共同主办，主题为“同一个自然，同一个未来”。

《人民日报》记者：据报道，世卫组织计划9月底前向非洲和亚洲等地首次运送1亿剂中国科兴公司和国药集团疫苗。中方能否证实并介绍通过“新冠疫苗实施计划”（COVAX）对外提供疫苗的情况？

汪文斌：中方一直积极支持并参与“新冠疫苗实施计划”，致力于推动疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。2021年上半年，国药集团、科兴公司疫苗获得世卫组织紧急使用认证后，相关企业第一时间组织协调生产保障，同“全球疫苗免疫联盟”积极洽谈供苗事宜，并于今年7月列入“实施计划”采购库。根据双方签署的采购协议，两家企业将于10月底前向“实施计划”提供1.1亿剂疫苗，由“实施计划”综合考虑各国采购意愿后确定具体分配方案。同时，双方已就未来长期供苗达成意向，目前正就后续供货的具体时间和方案进行商谈。据了解，首批约900万剂疫苗已经于8月上旬运抵巴基斯坦和孟加拉国。近期，近3000万剂疫苗将陆续运往阿尔及利亚、科特迪瓦、尼日尔、吉尔吉斯斯坦、委内瑞拉等发展中国家。这是中方为兑现疫苗“全球公共产品”承诺、促进疫苗公平分配、助力全球抗疫采取的又一实际行动。

在前不久举行的新冠疫苗合作国际论坛首次会议上，习近平主席宣布中国今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，向“实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。中方将继续为实现疫苗在发展中国家的公平可及作出中国贡献。我们也呼吁有能力的国家尽快以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情作出贡献。

新华社记者：我们注意到，近期俄罗斯主流媒体报道认为，中方加强市场监管有利于促进营商环境长期稳定向好，推动经济持续健康发展，也不会影响中国市场的吸引力。请问发言人对此怎么看？

汪文斌：今年以来，中国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展的成果，国民经济稳定恢复，稳中加固、稳中向好，显示出强大韧性和活力，为世界经济重回正轨、重拾信心、重现增长提供了强大动力。与此同时，针对一些平台企业存在野蛮生长、无序扩张等突出问题，中国政府加大反垄断监管力度，依法查处有关平台企业垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张初见成效，市场公平竞争秩序稳步向好。

中国政府依法依规采取有关市场监管举措，有利于促进形成公平竞争的市场环境，为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间，更好保护消费者利益。中国政府致力于完善公平竞争制度，改革市场监管体制，加强反垄断监管，推进高标准市场体系建设，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系，打造市场化、法治化、国际化营商环境，最终受益的将是广大投资者、经营者和消费者。

我还想强调，中国推进高水平对外开放的决心坚定不移，对外开放的大门只会越开越大。作为外商投资重要目的地，在去年全球对外投资总额下降40%的背景下，中国吸引的外国直接投资仍逆势增长4.5%。今年上半年中国实际使用外资同比增长28.7%。外国投资者持续看好中国市场。我们将一如既往为外国投资者在华投资兴业提供更好保障，同各方分享中国改革发展红利。

彭博社记者：第一个问题，《南华早报》报道称，杨洁篪主任今天将会见克里特使。你能否证实并介绍相关议题？第二个问题，欧洲议会外交委员会周三通过一份报告，敦促欧盟开始与台湾“双边投资协定”的有关工作。报告还建议欧盟驻台“欧洲经贸办事处”更名为“欧盟驻台湾办事处”。外交部对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，请你保持关注，我们会适时发布消息。

关于第二个问题，中国驻欧盟使团已就此作出表态。欧洲议会外委会炮制的所谓“欧盟-台湾政治关系与合作”报告严重违反国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中欧建交时欧方在台湾问题上作出的公开承诺，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。

我们敦促欧洲议会有关委员会及议员立即纠正涉台错误言行，避免对中欧互信与合作造成进一步损害。我们正告欧方，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，立即停止挑衅和对抗性举动。

今日俄罗斯记者：俄副外长莫尔古洛夫昨日称俄罗斯计划在阿富汗局势稳定后，适时在喀布尔召开俄、美、中、巴会议。请问中方是否与俄罗斯或其他国家谈及此次会议？谁将代表中国出席？

汪文斌：阿富汗问题的妥善解决离不开国际社会的共同参与和支持。涉阿富汗多边机制较多，可以各有特色、突出重点、相辅相成。中方一直同有关方面就阿富汗问题保持密切协调，中俄之间更是有各层次、有深度、有力度的战略沟通与协作。新形势下，中方将继续同国际社会一道，推动阿富汗和喀布尔局势尽快实现软着陆，共同为阿富汗维稳止乱、恢复秩序、和平重建提供助力。

《北京青年报》记者：2021年世界5G大会日前在北京举行，来自多国的官员、专家学者和企业家通过线上或线下方式参会。你能否介绍有关情况？

汪文斌：8月31日至9月2日，2021年世界5G大会在北京举行。本次大会以“5G深耕，共融共生”为主题，围绕“产业”“经济”“创新”等关键词，全面聚焦共建数字基础设施，共创融合生态，共建良好环境，助力打造5G与其他产业共融共生、蓬勃发展的良好局面。这也是北京市疫情防控常态化后举办的第一个国际性大型展示活动。

作为全球5G领域的国际盛会，世界5G大会自2019年至今已经举办了三届，成为推动全球产业发展和应用场景创新的重要交流平台。本次大会期间，共有来自20余个国家和地区的300多位重要嘉宾应邀出席发表演讲，其中包括45位外籍专家及多国驻华外交使节。全球80多家媒体对大会进行了全方位报道。大会期间，共有40余家国内外企业的650余件展品展出，全面呈现了5G全产业链技术进步和产品创新成果。大会共发布了8份技术白皮书及研究报告，签署了20余个战略合作项目，有关企业还发布了一系列创新成果和新技术、新产品。

5G作为前沿科技之一，将深刻改变人类的生产生活方式，驱动人类社会进入万物互联的时代。中方高度重视5G发展。启动5G商用两年来，已开通建设了99.3万个5G基站，5G终端手机连接数超过3.92亿户，建成全球技术领先、规模最大、用户最多的5G网络，并逐步形成全球最大的5G产业体系。中国5G与互联网、大数据、人工智能等技术紧密结合，催生5G+医疗健康、5G+工业互联网、5G+超高清视频等“5G+”发展新模式，成为引领中国高质量发展的新引擎。

中国在5G发展领域始终坚持融合共创、协同创新和开放共赢，将继续同各方加强交流，在5G标准、产业、应用、安全等领域开展全方位合作，共同营造开放、公平、公正、非歧视的创新与营商环境。中方欢迎各国企业参与中国5G建设，为经济社会发展提供优质的产品与服务。我们也希望各方共同抵制泛化国家安全概念、干扰和破坏5G国际合作的行为，推动5G国际合作健康发展，更好造福人类。

澎湃新闻记者：据报道，8月31日，中国中铁公司原党委副书记周孟波被遣返回中国。你能否介绍有关情况？

汪文斌：周孟波是中国铁路工程集团有限公司原党委副书记，涉嫌严重职务犯罪，2019年5月逃往境外。近日，中方向外方提出执法合作请求，推动外方执法机关将其抓获并遣返回中国。周孟波归案是通过国际执法合作开展追逃追赃的重要成果，中方对有关国家所给予的大力支持和协助表示赞赏和感谢。

腐败是人类的共同敌人，打击腐败犯罪得到世界各国人民的支持。追逃追赃是加强反腐败国际合作的重要内容。中国政府将根据《联合国反腐败公约》和双边条约、协议，继续同有关国家深入开展国际司法执法合作，共同打击跨国腐败犯罪，决不让腐败分子躲进“避罪天堂”。

《环球时报》记者：我们今天报道了中国有关部门披露加拿大公民康明凯、迈克尔犯罪事实及二人在押相关情况。但加方一直声称中方逮捕康明凯、迈克尔是对孟晚舟被捕的报复。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：中方已多次就康明凯案、迈克尔案阐明严正立场。从有关部门披露的信息看，康、迈二人犯罪铁证如山。中国司法机关在掌握确凿证据的基础上，依法处理相关案件。在此过程中，二人的各项合法权利得到充分保障。有关部门还在法律允许的范围内，对他们给予了人道主义关照。

必须指出，孟晚舟事件同上述加拿大公民个案性质完全不同。加方一方面无视美方炮制孟晚舟事件的政治图谋以及孟晚舟没有违反任何加拿大法律的事实，执意充当美方对中国公民实施政治迫害的帮凶；另一方面大肆炒作上述加拿大公民个案，污蔑中方搞“任意拘押”、“胁迫外交”。事实再次证明，加方所作所为完全是混淆是非、倒打一耙。中方对此坚决反对，强烈谴责。加方应该正视问题，停止误导舆论、甩锅推责，停止对中方污蔑抹黑，同时立即纠正错误，释放孟晚舟并让她平安回到中国。

中新社记者：据报道，俄罗斯总统普京日前谈及阿富汗局势时表示，美军在阿驻扎20年，本质是大规模向阿富汗引入所谓的美式规范和标准，包括改变当地的政治架构，但这些却给美国自身和阿富汗人民都造成了损失和悲剧。美国在阿经营的成果为零，甚至是负面的。你对此有何评论？

汪文斌：普京总统所谈的观点值得美方深思。

世界上没有定于一尊的民主形式。各国都有权独立自主探索符合本国国情和实际的发展道路。阿富汗局势表明，任何从外部移植、强加民主模式的做法，只会带来混乱和动荡，最终以失败收场。

民主是全人类共同价值，不是特定国家的“专利”。世界上不存在什么“民主领袖”，也没有任何国家有资格充当“民主教师爷”。鼓吹所谓“民主国家联盟”、炒作所谓“民主对抗威权”叙事，实质是打着民主旗号党同伐异，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具，是假民主、真霸权。这种开历史倒车的行为只会引发分裂和对抗，应当受到各国警惕和抵制。

希望美方认真反思，吸取教训，停止向外推销自己的意识形态和价值观，停止动辄对他国进行军事干涉，停止打着人权旗号在国际上制造分裂和对抗，不要再重蹈在阿富汗的覆辙。

(责编：徐祥丽、常红)