人民网堪培拉9月2日电（记者陈效卫）当地时间9月1日，中国政府对基里巴斯提供的首批新冠肺炎疫苗援助通过包机运抵首都塔拉瓦。中国驻基里巴斯共和国大使唐松根、基卫生和医疗服务部长伊森特昂、议会卫生委员会全体议员前往机场迎接并出席交接仪式。基政府官员、使馆工作人员、在基中资企业代表、当地媒体记者等30多人参加。

唐大使在致辞中表示，当前全球仍处在新冠肺炎疫情的严峻挑战中，接种疫苗是战胜病毒的最有效手段。在习近平主席领导下，中国取得了疫情防控和经济社会发展的重大战略成果。中国已累计完成超过20亿剂疫苗接种，覆盖超过70%人口，体现了中国在疫苗研发和部署上的显著优势，也是中国政府高效治理能力的体现。作为世界最大的发展中国家，中国积极倡导构建人类卫生健康共同体，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性发挥引领作用。中国目前已经并正在向100多个国家捐助疫苗，向60多个国家出口疫苗，总量超过7.7亿剂,居世界之最。今年8月，中国举办了新冠疫苗合作国际论坛首次会议，宣布将在今年全年努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。中国愿同其他国家一道构筑抵御新冠肺炎的钢铁长城。

唐大使表示，中基复交以来，两国已经成为了相互支持的好朋友、好伙伴。中国在卫生、民生、交通和基础设施等多个领域对基提供援助，帮助基实现可持续发展。去年以来，中国在全球医疗物资短缺的情况下对基捐赠多批抗疫物资，为基政府新冠肺炎疫情防控提供了有力支持。在中基双方的共同努力下，中国援基疫苗顺利运抵塔拉瓦，再一次成为了中基友谊与合作的生动写照。中基关系必将为两国人民带来更多福祉。

基卫生和医疗服务部长伊森特昂表示，基方真诚感谢中国持续不断地为国际社会生产和提供新冠疫苗，特别是对基里巴斯提供慷慨援助。当前全球新冠疫苗供应短缺，中方的馈赠更加让基方感到温暖。基里巴斯虽然尚未出现新冠肺炎疫情本地传播，但其他国家的例子告诉我们，要保护民众的生命安全就必须尽快完成疫苗接种。中国援助的疫苗就是我们保护民众生命健康的安全线。基方将用好中方援助，在南塔拉瓦、比休岛为包括中国公民在内的接种对象提供接种。中国疫苗还将被部署到南部外岛，确保所有可接种疫苗的民众尽快获得保护。

唐松根大使与伊森特昂部长在交接仪式现场签署疫苗交接证书。现场人员纷纷在标有“中国援助”字样的疫苗包装前合影留念。中资企业代表现场表示，看到中国疫苗来到基里巴斯，既为祖国的强大感到骄傲，也为祖国的关怀感到温暖，为中基两国间的友谊感到振奋。图片

新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府高度重视海外中国公民生命安全与健康，开展为海外中国公民接种新冠肺炎疫苗的“春苗行动”。基政府积极协助为在基中国公民开展“春苗行动”，基卫生部门将为有需要的在基中国公民接种国产新冠疫苗。

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