新华社北京9月2日电 题：以“美国优先”为名的“丛林法则”

新华社记者柳丝

随着最后一名美国军人克里斯·多纳休在阿富汗喀布尔机场登上C-17运输机，撤离这个饱受战火摧残的国家，持续20年的阿富汗战争终于走到了尽头。

驻阿美军仓促撤退时喀布尔机场的一幕幕场景深深印入人们脑海：许多阿富汗人拥挤在跑道上追逐飞机，美军向人群发射催泪弹，攀附在美军飞机上的阿富汗人跌落地面，机场发生恐袭后美军向平民扫射……

美国人的命才是命、无视和杀戮其他群体的“丛林法则”，被美国人堂而皇之地称为“美国优先”。

“美国利益”就是“美国优先”

对于美国从阿富汗撤军，拜登政府声称决不后悔，因为这是“为了维护美国的国家利益”。美国《大西洋月刊》文章认为，前总统特朗普常说“美国优先”，虽然拜登永远不会使用这个词，但在思维和行动上与他的前任并无二致。

“美国利益”和“美国优先”深植于美国政治基因中。美国前总统尼克松曾说，“我们的利益必须决定我们的义务，而不是相反”，一语道破美国政府长期以来以本国利益为唯一目的和标准的行为法则。

美国自1776年宣布独立以来，其对外政策与实践无不始终体现“美国优先”。从建国初期偏安一隅、不卷入“与自身利益无关的”欧洲大陆纷争的孤立主义，到争夺“后院”美洲大陆控制权的门罗主义；从谋划世界主导权、满怀雄心地希望“和平而体面地征服国外市场”的威尔逊主义，到二战后杜鲁门、艾森豪威尔等以自由秩序、“国际主义”之名，行美国霸权主义之实；从鼓吹建立美国主导的所谓“世界新秩序”的新自由主义，到近年来特朗普和拜登都实质上采取“美国优先”的方针……

新冠疫情期间，“美国优先”表现得尤为突出。疫情暴发后，美国截留他国抗疫物资，禁止本国医疗物资出口，买断可能用于治疗新冠肺炎的药物产能……一系列自私行为令世界瞠目，对国际抗疫合作造成严重损害。后来，美国又极力奉行“疫苗民族主义”，自疫苗处于临床试验阶段就开始抢订、抢购，大量囤积远超其人口需要的疫苗，加剧全球疫苗接种鸿沟。

俄罗斯政治观察家弗拉基米尔·丹尼洛夫说，华盛顿正以最无耻的方式推行“美国优先”政策。“其他国家的关切……根本不在拜登政府考虑之列。”

“国际规则”实为“丛林法则”

在对外政策的不断变化中，美国利益至上贯穿始终、凌驾一切，为此可以不择手段、不惜代价。

英国伯明翰大学国际安全与战略教授帕特里克·波特在《自由秩序的虚假承诺》一书中指出，美国塑造的世界是“强迫和妥协”的结果。

二战后，美国依托强大实力主导制定了一套所谓“国际规则”，而这些规则以及建立在此基础上的相关国际机构和国际机制基本都由美国及其盟友操控，服务于美国利益，实力较弱的国家根本没有选择空间。

近年来，国际格局深刻调整，新兴经济体群体性崛起。随着其实力的衰落，美国战略焦虑不断加剧，在“美国优先”的口号下越来越多地对这些“国际规则”合则用、不合则弃，动辄“退群毁约”，频繁将国内法凌驾于国际法之上，滥用关税、制裁、长臂管辖，不择手段压制他国发展，把自我中心、弱肉强食的“丛林法则”推行到极致，许多穷国、弱国和不愿屈从于美国意志的国家都成为受害者。

美国布鲁金斯学会高级研究员罗伯特·卡根在《丛林再现：美国和我们危机四伏的世界》一书中说，美国近年来民粹主义、部落主义和利己主义抬头，其所作所为正在令世界加速退化为弱肉强食的“丛林”。

“精致利己”激起“友邦疑虑”

面对当今世界百年未有之大变局，为维护美国利益和霸权地位，美国恣意推行“丛林法则”，施压盟友，威逼利诱小国，遏制打压对手。利益当前，美国甚至对盟友也毫不手软。例如，在俄德“北溪－2”天然气管道建设过程中，美国认定这一项目有损其在欧洲的利益，便不断施加制裁，以阻挠项目推进。

美国《外交》杂志网站刊文指出：“从新冠大流行到全球贸易规则，从气候变化到经济发展，美国正在积极阻挠世界上大多数民主国家的优先事项。在这个过程中，美国的外交政策以民主的名义加剧了全球的民主危机，使美国的权力失去了合法性。”美国林赛集团高级顾问约瑟夫·沙利文最近在《外交政策》双月刊网站撰文指出：“拜登政府仍在以有损世界其他国家利益的方式追求美国利益。”

冷战已结束多年，但美国仍在以意识形态划线，鼓吹对抗，大搞“四边机制”“五眼联盟”“七国集团”等小集团。白宫8月宣布，拜登将在今年12月9日至10日举行线上“民主峰会”，并在一年后举办线下面对面的峰会。

不过，对于美国拉帮结派搞“小圈子”的这一招数，美国《政治报》网站文章认为，“民主峰会”恐激起盟友的焦虑和怀疑，是行不通的。更讽刺的是，民调显示，越来越多国家的民众认为，美国才是世界的最大威胁。丹麦“民主联盟基金”今年5月公布的一份民调结果显示，在53个国家和地区的5万多名受访者中，近一半人担心美国威胁他们国家的民主。

阿富汗战争的尴尬收场让世界上更多国家进一步看清了美国的真面目，美国自毁形象、自私自利的行为加速了其他国家对美国的不满和怀疑。意大利《酸橙》杂志日前刊文说，美国不仅玷污了自己，也玷污了西方和大西洋联盟，美国正变得越来越逃避承担大国责任，越发不可靠和难以预测。

(责编：徐祥丽、杨牧)