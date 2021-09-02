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叙利亚部分反对派武装人员与政府军和解

2021年09月02日16:57 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革9月1日电 据叙利亚通讯社1日报道，209名叙利亚反对派武装人员当天在叙南部德拉省首府德拉市与政府军和解并交出武器。

　　报道说，为执行叙利亚政府提出的和解协议，209名反对派武装人员当天在德拉市拜莱德区一个和解中心完成相关手续并上交武器。拜莱德区还将开设更多和解中心，用于反对派武装人员办理和解手续并上交武器。叙政府军将进驻德拉市各街区，国家机构也将在相关区域重新展开工作。

　　另据总部位于英国的“叙利亚人权观察组织”消息，在俄罗斯调停下，叙政府军和德拉省当地反对派武装8月31日达成协议，武装人员可选择与政府军和解并上交武器，拒绝和解者可从当地撤出。该协议9月1日开始生效，俄军事人员、叙安全部队已进驻相关区域。

　　德拉省南部与约旦接壤，是叙利亚危机中最早爆发反政府示威的地区。叙内战爆发后，德拉省曾长期被多个反对派武装和极端组织控制。2018年6月起，叙政府军通过军事行动或和解进程，全面控制了德拉省，但当地安全形势长期不稳。最近，叙政府军和德拉省当地反对派武装之间的冲突激化。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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