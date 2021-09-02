陈辰总领事接受缅甸当地电视台采访。中国驻曼德勒总领事馆供图

人民网仰光9月1日电 （记者李秉新）8月31日，中国驻曼德勒总领事馆向缅甸民间抗疫志愿者组织捐赠制氧机，陈辰总领事出席捐赠仪式并现场接受当地电视台采访，介绍中国同缅甸开展抗疫合作、加强边境疫情联防联控等情况，回答了记者关于美国情报机构发布所谓“病毒溯源问题调查报告”的提问。实录如下：

问：总领事能否介绍一下今天捐助活动的有关情况？

答：今天中国驻曼德勒总领事馆向缅甸“同一天空下”艺术家抗疫志愿者组织和掸邦皎迈青年抗疫组织捐助了60台中国产制氧机，价值9000万缅币。这是中方最新援助缅方1000台制氧机项目的一部分，相关物资昨天刚刚经中缅边境千里迢迢运抵缅北，其中总领事馆向掸邦和克钦邦援助的各150台已交付两邦医疗机构，另有中国驻缅使馆捐赠给缅甸卫生部的500台已于昨天由总领事馆代为转交卫生部。这1000台制氧机总价值超过15亿缅币，是当前缅甸民众最为急需的抗疫物资，代表了中国人民对缅甸人民的深情厚谊，希望能为缅甸兄弟姐妹战胜疫情提供助力。

问：能否请总领事介绍中国对缅甸提供抗疫援助的总体情况？

答：缅甸发生疫情后，中国政府第一时间施以援手，源源不断向缅方援助大批疫苗和抗疫物资，迅速派遣多批次医疗专家组，紧急援建核酸检测实验室和方舱医院。在缅中资机构、中国国内慈善机构和民间团体也纷纷慷慨解囊，为缅甸胞波送来“及时雨”般的宝贵支持。为协助缅甸兄弟姐妹应对第三波疫情，仅8月下旬就有多批援助物资密集运抵缅北地区，包括中国外交部通过《中缅边境管理与合作协定》执行机制渠道，向缅北地区捐赠价值16亿5600万缅币的抗疫物资，中华慈善总会紧急向曼德勒省、掸邦和克钦邦捐赠价值5亿2600万缅币的防疫物资，上述物资已于近日全部交付缅北疫区。截至8月，仅中缅边境地区缅方一侧地区，中方就援助了价值超过600亿缅币的抗疫物资，包括建设12个核酸检测实验室，派出130多批次援缅医疗队，协助缅方为30万人进行检测筛查。有缅甸朋友对我感慨：“中国给予缅甸的援助在所有国家中力度最大、效率最高、效果最好。”

借此机会我还要告诉大家一个重要消息，中国政府决定专项向缅北地区提供一批抗疫援助，包括100万剂中国产新冠疫苗和其他抗疫物资，总价值将超过125亿缅币，目前相关物资已运抵中缅边境，将于本月内实施。这是中方在持续向缅北提供抗疫援助基础上的又一重大举措，将有效提升缅北疫情防控能力，缓解当地防疫工作面临的困难。

问：感谢中国向缅甸提供的无私援助。中国无疑是全世界防控疫情最成功的国家。我们注意到美国近期发布了一份“新冠病毒溯源报告”，总领事对此有何看法？

答：这几天不只一位缅甸朋友同我谈起过美国情报机构发布的这份所谓“溯源报告”，我的感觉是大家都把美方此举看作一个笑话。我记起，美国前任总统借疫情向中国甩锅时，一位缅甸知名学者曾在公开发表的文章里做过一个形象的比喻：“美国在应对疫情上就像一支输红了眼的足球队，踢不赢别人就在场上挑衅斗殴。”应该说，缅甸朋友们这些犀利的讽刺让我感到很安心，这说明缅甸人民的眼睛是雪亮的。

看来美方甘做全球笑料的“意志”非常坚定，就像缅甸传统的“小丑舞蹈”，一定程度上能为聚焦会神抗击疫情的我们缓解紧张情绪。但我们同时不应忘记，在全球抗疫关键时刻退出世卫组织的是美国，在各国急需疫苗之际禁止疫苗出口的是美国，在中国和世卫组织成功开展第一阶段溯源研究之后大肆炒作实验室泄漏论、严重毒化国际溯源合作氛围、公然破坏国际抗疫合作和科学溯源的还是美国。美方炮制的所谓“溯源报告”是一份彻头彻尾反科学的政治报告，旨在对内打着溯源幌子推卸自身抗疫失败责任，对外编造借口向中国大泼脏水误导国际社会。

疫情仍在蔓延，各国抗疫必须坚持科学、团结协作。他跳他的“小丑舞”，我们要一致反对将抗疫和溯源政治化，始终坚持合作抗疫、科学溯源，全力争取早日战胜疫情。

问：感谢总领事接受采访，再次代表广大观众感谢中国驻曼德勒总领事馆一直以来向缅甸民众提供的宝贵帮助，您对观众还有什么要讲的话吗？

答：中缅亲如一家，两国人民情同手足。中国人有情有义有担当，帮助缅甸兄弟姐妹就是帮助我们自己。这是中缅胞波情谊的精神实质，是中国政府坚定不移的对缅政策方针。疫情形势仍然严峻，中国总领事馆将在前期已做工作基础上，继续积极配合两国有关部门和地方政府开展抗疫合作，鼓励在缅北中资机构向缅甸胞波伸出援手，为缅北民众抗击疫情提供强有力支持，帮助缅甸兄弟姐妹渡过难关。衷心祝愿缅甸早日战胜疫情，祝愿缅甸人民幸福安康！

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