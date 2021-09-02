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报告称英国人离“财务安全感”差7000多英镑

2021年09月02日08:51 | 来源：新华网
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　　英国机构发布的最新报告显示，尽管一些英国人在新冠疫情期间存更多钱，但离“财务安全感”仍差7000多英镑。

　　英国广播公司8月31日援引约克郡住房互助会的报告报道，英国人现在的储蓄水平，距离他们获得“财务安全感”所需的金额，差距共计3710亿英镑（约合3.3万亿元人民币）。

　　约克郡住房互助会调查2000人后得出结论，英国成年人需要储蓄大约1.75万英镑（15.5万元人民币），才能在财务上获得安全感。而实现这一目标，平均每人还有7220英镑（6.4万元人民币）的财务缺口。

　　上述报告由约克郡住房互助会和经济学与商业研究中心联合撰写。

　　报告写道，过去18个月间，英国人储蓄额增加1900亿英镑（1.7万亿元人民币）。

　　由于新冠疫情期间实施的居家令等防疫措施，人们日常开支减少，可存的钱增加。

　　然而，约克郡住房互助会策略师尼特什·帕特尔说，尽管经济逐渐回暖，“我们应记得，疫情使一些人的财务状况格外脆弱”。

　　报告同时测算了不同城市和地区居民抗财务风险的能力。东北部地区居民财务抗风险能力最弱，在满分100分中得分40；英格兰东部地区居民这方面能力最强，得分61.3。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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