日本神奈川县政府8月31日通报，在一瓶莫德纳新冠疫苗中发现“黑色颗粒物”，因而暂停使用这一批疫苗。

大约3790人先前接种这一批次疫苗。神奈川县方面说，莫德纳疫苗在日本的代理商武田制药公司已将有异物的疫苗瓶取走。

莫德纳疫苗由美国莫德纳公司研制，是日本批准使用的新冠疫苗之一。然而，8月中旬以来，日本多地接种点陆续报告多批次莫德纳疫苗疑似遭异物污染，上百万剂疫苗被暂停使用，影响接种进度。

8月16日，武田制药首次接到疫苗瓶内有“黑色异物”的报告，随后追查出同一批次共计39瓶存在异物。同批次疫苗共5.7万瓶，约57万剂。

8月26日，厚生劳动省宣布，作为预防措施，暂停使用分发至全国863个接种点的163万剂莫德纳疫苗，涉及16日发现异物的批次和两个邻近批次。

8月29日，冲绳县一个接种点报告，一个莫德纳疫苗瓶内和数支注射器内发现“黑色物质”，另一支注射器内发现“粉色物质”。同一天，群马县一处接种点也在一个莫德纳疫苗瓶内发现“黑色微粒”。冲绳与群马发现异物的疫苗不是同一批次，与先前出现异物的疫苗也不是一个批次。

冲绳县政府宣布暂停使用所有莫德纳新冠疫苗，群马县则决定仅暂停使用有问题批次的疫苗。厚生劳动省8月30日说，只要不再发现新的异物，冲绳和群马县可以恢复使用遭停用的疫苗。

厚生劳动大臣田村宪久8月31日说，冲绳的疫苗污染案例可能是医疗人员向疫苗瓶插入针头抽取药剂时动作不当，橡皮瓶塞碎片掉入瓶中所导致。

日本广播协会电视台先前援引卫生部门官员的话报道，首次发现的异物据信是金属物。统筹疫苗接种的行政改革担当大臣河野太郎8月27日告诉媒体记者，那3批疫苗暂停使用前，已给大约50万人接种。

厚生劳动省说，正等待武田制药、莫德纳公司和灌装疫苗的西班牙罗维制药公司调查结果，但上述企业迄今未说明所涉异物是何物。

莫德纳和罗维公司说，异物有可能在灌装过程中混入。欧洲药品管理局上周说正在调查该事件，但初步评估认为无需要求罗维暂停生产莫德纳疫苗。

8月31日回应媒体记者提问时，日本内阁官房长官加藤胜信说，“有异物”不影响疫苗的安全性。

日方和莫德纳均表示，迄今未接到过有关涉事批次疫苗安全性问题的报告。

不过，厚生劳动省8月28日报告，两名男子当月早些时候接种第二剂莫德纳疫苗后几天内死亡。两名死者分别是38岁和30岁，各自接种过一剂后来被停用的疫苗，并在接种第二剂次日发烧，两天后死亡。死因正在调查。（沈敏）（新华社专特稿）

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