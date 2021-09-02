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美媒：美国密请塔利班“接应”美国人撤离

2021年09月02日08:48 | 来源：新华网
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　　美国军方消息人士披露，美军撤出阿富汗期间，与塔利班达成秘密约定，由后者在喀布尔机场外“接应”和“护送”美国公民撤离。

　　美国有线电视新闻网8月31日以两名不愿公开姓名的军方官员为消息源报道，在阿富汗的美国公民和永久居民收到美国政府发出的通知后，前往机场外指定地点集合，其中一个集合地点是阿富汗内政部位于机场外的一处设施。按照密约，塔利班人员查验到场人员身份后，将他们带至一个由美军把守的入口，由后者接进机场。

　　一些在阿美国人的亲属、前美国军方和情报部门人员等协助实施撤离行动。据其中一些人描述，一天晚上，20多个家庭共计100多名美国公民和永久居民抵达集合地点，塔利班人员拿走了他们的护照和手机，数小时后返还，放他们进入机场。

　　按照一名美方官员的说法，与塔利班的合作“非常顺畅”。但参与组织撤离行动的一些人说，实际情况并非如此，一名美国人及其家人抵达集合地点后，塔利班拒绝放行，他们最终通过其他途径进入机场；另一户持美国“绿卡”的家庭一开始遭拦下，后来获准进入机场。

　　另外，美军与部分美国人直接联系，引导他们从一处秘密入口进入机场。

　　按照美国有线电视新闻网的说法，美国与塔利班通过政治对话等方式保持接触，但这一密约成为双方“前所未有的战术层面协作”。美国中央情报局局长威廉·伯恩斯上周在喀布尔与塔利班分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔秘密会晤，不清楚密约是否在会晤期间达成。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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