驻加纳大使卢坤会见加纳副总统巴武米亚。驻加纳使馆供图

人民网阿布贾9月1日电 （记者姜宣） 8月31日，驻加纳大使卢坤在使馆会见加纳副总统巴武米亚，双方围绕中加关系等深入交换意见。副总统办公室主任布莱及使馆政务参赞朱憬等会见时在座。

卢坤强调，中加两国互为好朋友、好伙伴、好兄弟。建交61年来，两国政治互信不断提升，务实合作成果丰硕，人文交流深入发展。中国是加纳最大贸易伙伴国和投资来源国。加纳在华留学生达6500多人，位居非洲第二。今年底，新一届中非合作论坛会议将在塞内加尔召开。中方愿同非方共同努力，推动会议取得积极成果，携手构建中非命运共同体。我愿同副总统阁下一道，深化政治互信，加强相互支持，推动中加关系不断迈上新台阶。

巴武米亚表示，加纳是中国的好朋友、老朋友。阿库福-阿多总统高度重视发展对华关系，曾在联合国大会上高度评价中国和加中关系发展。加纳坚定奉行一个中国原则，愿同中方进一步加强相互支持，深化各领域务实合作，推动加中关系不断向前发展。

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