当地时间8月31日凌晨，阿富汗首都喀布尔响起密集枪声，塔利班武装人员朝天鸣枪，庆祝最后一批美军撤离。与此同时，一支塔利班特种部队完全接管喀布尔国际机场。

西方媒体报道中，塔利班人员通常包头巾，穿长袍，持AK47突击步枪。这支特种部队却是全副美式装备：戴头盔、护目镜甚至夜视仪，穿迷彩服、防弹背心，脚踏作战靴，配备M4卡宾枪和轻机枪，乘坐“悍马”军车巡逻——所有装备缴获自美国援助的阿富汗政府军。

这支特种部队名为“巴德里313”，取自伊斯兰典籍中记载的一场著名战斗。一些专家估计，“巴德里313”部队有数千人。英国《每日邮报》解读，塔利班对外展示这支特种部队，旨在显示他们不再是由山区农民组成的非正规武装，而是拥有现代化的军事实力。

按照法新社的说法，“巴德里313”部队在塔利班控制全国大部分地区过程中发挥关键作用。塔利班进入喀布尔后，“巴德里313”部队在街头巡逻，守卫总统府等重要建筑，在喀布尔国际机场外围维持秩序。

“巴德里313”部队还是塔利班在社交网络上打宣传战、心理战的“主角”，其成员在视频和照片中充当“模特”。8月中旬，塔利班发布一张照片，“巴德里313”士兵模仿美军在太平洋战争中攻克硫磺岛时竖起美国国旗的著名照片，竖起塔利班旗帜，羞辱美国。

塔利班还有一支特种部队，名为“红色部队”，其成员系红色束发带，是攻城略地的主力。这些特种部队有别于塔利班普通武装力量，是塔利班军事领导层直接控制的精锐部队。（胡若愚）（新华社专特稿）

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