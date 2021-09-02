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世界气象组织：气候变化导致极端天气增多 早期预警挽救生命

2021年09月02日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦9月1日电（记者刘曲）世界气象组织1日发布最新报告说，过去50年由于气候变化和极端天气增加，与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍。与此同时，得益于早期预警和灾害管理的改进，相关死亡人数大幅下降。

　　世界气象组织当天发布《天气、气候和水极端事件造成的死亡人数和经济损失图集（1970-2019）》，总结过去50年的主要经验教训并提出建议。报告说，过去50年全球报告的这类灾害事件超过1.1万起，死亡人数超过200万，损失达3.64万亿美元。超过91%的相关死亡发生在发展中国家。

　　根据报告，排名前十的灾害中导致人员伤亡最严重的是干旱、风暴、洪水和极端气温，年均死亡人数从20世纪70年代的超过5万降至21世纪头10年的不到2万；同一时期，经济损失增加7倍，其中风暴是造成破坏的最普遍原因，带来的经济损失也最大；损失最严重的10次灾难中3次发生在2017年，分别是飓风“哈维”“玛利亚”和“艾尔玛”，造成的经济损失约占过去50年十大灾害损失总额的35%。

　　世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，气候变化导致极端天气、气候和降水的次数正在增加，并将在世界许多地区变得更加频繁和严重。但严峻的统计数据后面是希望，经过改进的多灾种早期预警系统已大幅降低死亡人数。“我们在挽救生命方面比以往任何时候都做得更好。”

　　报告呼吁各国根据不断变化的气候情况，评估灾害暴露度和脆弱性，以反映热带气旋在路径、强度和速度方面可能发生的变化；加强国家到国际层面的灾害风险融资机制，特别是针对最不发达国家和小岛屿发展中国家和地区；针对干旱等缓慢发生的灾害制定积极的综合性政策。

(责编：崔越、刘洁妍)

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