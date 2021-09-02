人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

巴西最大财经报刊发行巴中合作特刊

2021年09月02日08:39 | 来源：人民网-国际频道
小字号
巴西最大财经报刊发行巴中合作特刊。中国驻巴西大使馆供图
巴西最大财经报刊发行巴中合作特刊。中国驻巴西大使馆供图

人民网里约热内卢9月1日电 （记者吴杰）8月31日，中国驻巴西大使杨万明接受巴西最大财经报刊《经济价值报》“巴西-中国：前途无量的合作”特刊访谈，介绍疫情下中国经济稳健复苏形势及中巴经贸合作成果，并就中巴关系及两国抗疫、贸易、投资、科创等领域合作回答对方提问。

杨万明大使表示，近12年来，中国一直是巴西最大贸易伙伴和主要投资国之一。疫情下，巴西农业、矿业等同对华贸易关联紧密的产业均率先复苏，为巴西稳经济、保就业、创税收作出贡献。中巴能源、基建等领域投资合作稳步推进。在经济全球化、世界多极化、国际关系民主化进程中，中巴的共同利益十分广泛。中方愿同巴方共同努力，进一步密切抗疫及各领域务实合作，推动两国疫后复苏和可持续发展。

“巴西-中国：前途无量的合作”特刊系《经济价值报》发行的首份聚焦巴西对外经贸合作的专题刊物。特刊深度访谈巴西外交部主管亚太事务副外长阿布雷乌、驻华大使瓦莱、中巴企业家委员会巴方主席内维斯、前驻华大使卡拉穆鲁等政府官员和权威人士，广泛走访巴西农业、能源、基建、物流、汽车、金融等行业协会及企业负责人，并与国电投、三峡、美的、交通银行、华为、比亚迪、奇瑞、江淮汽车等驻巴中资企业代表进行了深入交流。特刊聚焦中国发展前景和中巴合作发展潜能，全面介绍中巴贸易、农业、能源、矿产、机电、通信、科创、服务、金融、外交、疫苗、文旅等各领域合作成果和潜力，强调两国经贸合作覆盖面广、成果丰硕，是巴西经济社会发展的重要驱动。当前，中国经济稳步复苏，内需潜力持续释放，“一带一路”合作深入推进，助推对巴务实合作逆势前行。巴各界愿同中方携手同行，进一步优化双边贸易结构，提升投资合作规模，把握新工业革命机遇，深挖绿色产业、数字经济、金融服务等领域合作潜力，分享中国经济高水平发展的红利。 

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部