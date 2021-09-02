巴西最大财经报刊发行巴中合作特刊。中国驻巴西大使馆供图

人民网里约热内卢9月1日电 （记者吴杰）8月31日，中国驻巴西大使杨万明接受巴西最大财经报刊《经济价值报》“巴西-中国：前途无量的合作”特刊访谈，介绍疫情下中国经济稳健复苏形势及中巴经贸合作成果，并就中巴关系及两国抗疫、贸易、投资、科创等领域合作回答对方提问。

杨万明大使表示，近12年来，中国一直是巴西最大贸易伙伴和主要投资国之一。疫情下，巴西农业、矿业等同对华贸易关联紧密的产业均率先复苏，为巴西稳经济、保就业、创税收作出贡献。中巴能源、基建等领域投资合作稳步推进。在经济全球化、世界多极化、国际关系民主化进程中，中巴的共同利益十分广泛。中方愿同巴方共同努力，进一步密切抗疫及各领域务实合作，推动两国疫后复苏和可持续发展。

“巴西-中国：前途无量的合作”特刊系《经济价值报》发行的首份聚焦巴西对外经贸合作的专题刊物。特刊深度访谈巴西外交部主管亚太事务副外长阿布雷乌、驻华大使瓦莱、中巴企业家委员会巴方主席内维斯、前驻华大使卡拉穆鲁等政府官员和权威人士，广泛走访巴西农业、能源、基建、物流、汽车、金融等行业协会及企业负责人，并与国电投、三峡、美的、交通银行、华为、比亚迪、奇瑞、江淮汽车等驻巴中资企业代表进行了深入交流。特刊聚焦中国发展前景和中巴合作发展潜能，全面介绍中巴贸易、农业、能源、矿产、机电、通信、科创、服务、金融、外交、疫苗、文旅等各领域合作成果和潜力，强调两国经贸合作覆盖面广、成果丰硕，是巴西经济社会发展的重要驱动。当前，中国经济稳步复苏，内需潜力持续释放，“一带一路”合作深入推进，助推对巴务实合作逆势前行。巴各界愿同中方携手同行，进一步优化双边贸易结构，提升投资合作规模，把握新工业革命机遇，深挖绿色产业、数字经济、金融服务等领域合作潜力，分享中国经济高水平发展的红利。

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