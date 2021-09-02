新华社北京9月1日电 近日，多国政党政要就美国情报部门炮制所谓新冠病毒溯源问题调查报告向中共中央对外联络部表示，坚决反对将溯源问题政治化，认为美方报告毫无科学性和可信度，该报告罔顾科学和事实，执迷于政治操弄，继续抹黑指责中国，严重干扰破坏国际社会团结抗疫和全球溯源科学合作。各方赞赏中方始终秉持公开透明的态度积极参与全球溯源工作，认为应由全球科学家和医学专家主导病毒溯源研究，呼吁国际社会加强团结合作，共同构建人类卫生健康共同体。

柬埔寨人民党中央外委会常务副主席索斯亚拉表示，个别国家借病毒溯源问题大做文章，炮制毫无可信度的报告，试图将自身抗疫失败的责任转嫁中国，服务其国内和地缘政治目的，这是自私、错误、不负责任的行为，是对国际合作和人道主义的极大伤害。世界需要基于医学专家们科学严谨的研究做出正确判断，不能听由一些自私虚伪的政客和“情报专家”拼凑数据和捏造事实。

巴基斯坦正义运动党青年领导人卡西表示，美国近期杜撰的报告毫无科学依据。美自身在疫情防控方面“搞砸了”，不仅不进行反思，反而耗费大量资源搞疫情政治化和病毒污名化。我们坚决反对破坏基于科学的病毒溯源问题，认为美方报告严重影响国际抗疫合作。

尼泊尔农工党主席比久克切表示，病毒没有国界，不分种族，国际社会只有形成合力，才有可能战而胜之。坚决反对将溯源问题政治化、标签化，尤其反对美国情报部门杜撰虚假报告，干扰病毒溯源研究进程和国际抗疫合作。世界卫生组织秘书处应充分采纳中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的相关建议，为预防下一次病毒大流行提供必要经验借鉴。

苏丹乌玛党副总书记艾哈迈德表示，中国在疫情溯源问题上采取了正确做法，我们赞赏中方秉持公开透明的立场，并为此付出巨大努力、发挥重要作用。中国是世界上应对新冠病毒最成功的大国。感谢中方帮助阿拉伯国家减轻疫情影响。

毛里塔尼亚争取共和联盟副主席瓦格夫表示，新冠病毒溯源研究要秉持科学态度，摒弃将其政治化的做法。中国率先向世界各国分享新冠病毒信息，还率先向发展中国家提供各类抗疫援助，各国对此有目共睹并深表赞赏。中方面对疫情采取的态度和行动才是各国应当遵循的正确方式。

伊拉克库尔德斯坦共产党总书记马哈茂德表示，美国预设立场制造所谓“实验室泄漏论”，在没有证据的情况下仍执意发布所谓报告，其用心是为了转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑他国的政治目的，我们对此表示坚决反对。病毒溯源是科学问题，应由全球科学家和卫生专家负责研究，我们坚决反对将该问题政治化。

巴勒斯坦人民斗争阵线政治局委员阿卢什表示，坚决反对将溯源问题政治化、标签化，反对任何为全球抗疫合作设置障碍的企图。美方所谓报告竭力抹黑中国抗疫的成功，但无法掩盖自身抗疫的失败。世界各国应把人民的生命健康放在首位，通过科学方法进行病毒溯源，树立人类命运共同体意识，共同应对新冠病毒这一人类公敌。

刚果（金）争取重建与民主人民党政治局委员马贝雷表示，新冠肺炎疫情及其变种毒株冲击各国人民生命安全和世界经济，个别国家试图将科学问题政治化，甚至罔顾事实发布虚假报告，向别国泼脏水，这严重干扰了世卫组织协调各国共同防控疫情的努力。

古巴共产党中央政治局委员、外长布鲁诺·罗德里格斯表示，古巴呼吁国际社会加强合作与团结，反对将新冠病毒溯源问题政治化、区别化和污名化的企图。古巴赞赏中国为抗击新冠肺炎疫情所作负责任且公开透明的努力和贡献。

巴西共产党表示，美国情报部门提交的报告并非由全球科研人员共同参与完成，而是由美安全部门主导，内容毫无科学性、缺乏可信度，是一份彻头彻尾的政治报告。疫情暴发以来，中国一直与世卫组织合作，公开透明地分享相关信息，巴西共产党赞赏中方致力于将新冠疫苗作为全球公共产品以及科学开展溯源调查的立场。

秘鲁共产党（红色祖国）表示，美国将新冠病毒溯源工具化并大搞政治操弄，在缺乏科学依据的前提下炮制一份针对中国的报告，这明显是为了逃避责任而将这场全球性灾难归咎于中国。美方此举严重阻碍了科学溯源和全球抗疫进程。我们呼吁各国应在尊重科学的前提下，通过国际合作进行病毒溯源研究。

英国共产党表示，世卫组织派国际专家组在今年初赴华调查，认为病毒极不可能通过实验室引向人类，但美方仍命令情报人员杜撰报告，谬称新冠肺炎起源于中国实验室。美方论断遭到英国病毒学领域权威专家的极端怀疑，专家们遵循普遍公认的基因证据，认为病毒起源于自然界。

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 17 版）

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