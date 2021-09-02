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王毅同法国总统外事顾问博纳通电话

2021年09月02日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京9月1日电  9月1日，国务委员兼外长王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

　　王毅表示，中法关系在两国元首战略指引下，总体健康稳定发展。希加强两国高层交往，深化各领域务实合作，促进双边关系稳中向好，不断迈上新台阶。中方乐见欧盟发展壮大，坚持中欧是伙伴，不是对手，共同利益远大于分歧，中欧加强对话合作有利于双方，有利于世界。法国是具有独立传统和战略思维的大国，希望法方着眼中欧共同长远利益，以即将担任欧盟轮值主席国为契机，推动中欧关系排除干扰，克服困难，企稳回升，重现活力。

　　王毅说，美国近日强行通过情报机构搞新冠病毒溯源是明显的反科学行为，也是溯源政治化的典型表现，目的是推卸自身抗疫失败责任，向中国甩锅推责。国际社会应继续予以抵制和反对。

　　博纳表示，法方致力于发展法中关系，愿同中方加强高层交往，在疫情防控常态化背景下，推动恢复两国各领域合作和人员往来。法国将以担任欧盟轮值主席国为契机，推进欧中公共卫生、环境、气候、贸易等领域合作。法国认为应科学溯源，从而避免大流行的再次发生。国际社会当务之急是加强团结，深化新冠肺炎治疗、疫苗分配等方面合作，推动世界经济尽快复苏。法方赞赏中方向国际社会提供了大量疫苗，希望法中共同在非洲开展合作。

　　双方还就阿富汗形势交换了意见。王毅表示，阿富汗局势有三点教训值得汲取：一是称王称霸要不得，一个国家再强大也要尊重其他国家，尊重公平正义；二是军事干预要不得，热点问题还是要坚持政治解决方向；三是一厢情愿“民主改造”要不得，还是要尊重各国走适合本国国情的发展道路。

　　王毅说，美军突然撤走，但美的责任不能推卸。当务之急是向阿提供急需的经济、民生、人道援助，弥补给阿国家发展和民生福祉造成的巨大破坏；采取有效措施帮助阿局势平稳过渡，避免导致难移民潮，给周边及欧洲国家带来苦果；还要改掉单边制裁的老毛病，冻结阿在美外汇储备、动辄对阿富汗施压的做法，很不明智，也难奏效。

　　博纳表示，法中在维护阿富汗和平稳定方面拥有共同利益，愿在联合国安理会等框架下同中方加强协调，推动阿富汗早日实现和平与稳定。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月02日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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