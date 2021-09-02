2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）将于9月2日至7日在北京举行。其间，将于9月2日举行全球服务贸易峰会。国家主席习近平将以视频方式在全球服务贸易峰会上致辞。

作为中国对外开放三大展会平台之一，服贸会已成为全球服务贸易领域规模领先的盛会，是紧密连接中国与世界的纽带。多国人士和媒体表示，期待2021年服贸会能继续为各方深化合作、凝聚共识提供机遇，推动后疫情时代全球经济复苏。

“服贸会已成为重要全球性平台”

今年服贸会将举办5场高峰论坛、193场论坛会议和推介洽谈活动以及8场边会。已有153个国家和地区的1万余家企业注册参展参会，世界500强、行业龙头企业占比18%，比上次提高了9个百分点。参展机构和企业负责人表示，服贸会吸引力的提升，源于中国开放的合作环境和广阔发展前景。

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，今年的服贸会涵盖服务贸易各个主要领域，为国际服务贸易合作搭建平台、提供机遇，将为全球服务贸易发展注入动力。

“2020年服贸会期间，我们参加了冬季运动专题展览，反响很好。”捷克滑雪品牌阿尔派妮中国市场总经理托马斯·塔区曼说，很多欧洲品牌通过服贸会收获更多合作机遇。“随着北京冬奥会的临近，中国的冰雪运动市场将迎来快速增长，这对我们来说是发展良机。”

以色列机器人协会主席兹维·席勒表示，预计很多专业人士和投资者将参加本次服贸会。中国拥有巨大市场和强大制造能力，该协会正考虑与中国建立联合研发中心。

巴拿马《星报》刊文说，巴拿马将服贸会视作后疫情时代推动全球经济复苏的重要助力。立信会计师事务所驻巴拿马商业咨询公司高级区域顾问马克·加西亚认为，服贸会是促进巴拿马和中国在数字经济服务领域合作的绝佳机会。“服贸会可以让外国投资者更好地了解中国，以及中国提供的服务贸易支持和便利化举措，这将进一步增强投资者在中国长期投资的信心。”

“中国已经成为许多国家的主要贸易伙伴。服贸会的举办，不仅向世界传递了中国坚持扩大对外开放的信心，更为推动中国与其他经济体之间贸易往来搭建了重要的交流合作平台。”巴西商业领袖组织中国区主席埃弗顿·莫内齐说。

非洲碳交易所董事韦斯利·道格拉斯很高兴看到今年服贸会将碳达峰、碳中和等纳入重点议题。“服贸会已成为重要全球性平台，这一平台有助于全球性问题的解决。”他表示，中国为发展中国家践行绿色发展提供了重要借鉴，非洲国家有强烈的绿色经济发展意愿，迫切需要相关投资和技术引进，非中在这些方面的合作潜力巨大。

“数字技术给未来带来希望”

习近平主席在2020年服贸会全球服务贸易峰会上致辞时强调，要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程。今年服贸会的主题是“数字开启未来，服务促进发展”。观众将通过服贸会感受到国内外企业提供的各类创新服务产品和最新技术。特别是以数字经济为核心的新服务，受到国际社会广泛关注。

日本中央大学教授梶田幸雄表示，在后疫情时代，数字经济的重要性越来越突出。各国政府和企业都在积极推进数字经济发展，中国在这一领域处于前沿。今年服贸会以“数字化”作为关键词，有助于促进全球企业在新形势下的合作与交流，进一步助力全球科技创新、经济发展和人民生活改善。服贸会将成为推动世界经济复苏的重要力量。

埃弗顿·莫内齐说，中国推广电子支付技术应用的经验值得拉美借鉴。拉美国家正着手重振经济，以实现长期可持续发展。服贸会为拉中合作提供了一个高水平的共建共享平台，让更多优质的拉美企业走入中国市场，为推动世界经济复苏作出贡献。

“数字技术给未来带来希望。”波兰国家旅游局北京办事处代理首席代表苏珊娜·古特科夫斯卡表示，今年服贸会“云上展厅”为他们提供了与中方合作伙伴接洽并向中国游客发出邀请的机会。波兰滨海省和华沙旅游组织等在云上展厅开设展台吸引访客。服贸会的举办有助于全球旅游业复苏。

芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费认为，中国在发展数字经济方面积累了许多经验，例如政府为企业提供政策支持、盘活数字服务的国内市场以及支持鼓励该领域的创新企业等，期待可以在服贸会上与各方分享和讨论这些经验。

“对世界经济复苏意义重大”

中国商务部数据显示，尽管受到疫情影响，2020年中国服务进出口总额仍超过4.5万亿元人民币。今年上半年，中国服务业增加值达到了29.6万亿元人民币，占国内生产总值比重升至55.7%，为服务贸易高质量发展提供了强大支撑。国际人士表示，经济全球化背景下，中国经济开放包容，敞开大门拥抱来自全球各地的企业，将为全球深化服务贸易和投资合作贡献智慧和力量。

作为今年服贸会的主宾国，爱尔兰不仅设立了投资、食品、健康、教育等展区，还将通过民族特色舞蹈表演和播放电影等展现爱尔兰的独特魅力。爱尔兰食品局、贸易科技局、投资发展局、旅游局等四个机构将首次在服贸会舞台一起亮相。爱尔兰中国科学技术交流协会副会长芬巴尔·克利里说，未来15年中国服务贸易进口总额或将达到10万亿美元，蕴藏巨大市场机遇。

埃及金字塔政治和战略研究中心主任穆罕默德·法拉哈特说，服贸会将构建良好的国际合作框架，创造更健康的商业和投资环境，有助于建立新的运营结构与贸易网络，推动服务贸易、投资与资本流动。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群说，服贸会是促进中国和亚洲乃至世界各地发展自由贸易、实现共同繁荣的极好平台。服贸会再次印证了中国对构建人类命运共同体理念的长期承诺。

泰国泰中商务委员会主席邱威功说，贸易能带动两国之间各种关系的发展。“中国的广交会、服贸会、进博会等国家级展会平台将起到贸易标杆作用，世界经济将从中获益。”

汤之敏表示，开放包容的服务贸易也是区域全面经济伙伴关系协定的重要内容。中国通过举办服贸会、进博会等方式，用实际行动营造了开放包容的合作环境。“在当前的经济形势下，中国坚持扩大对外开放，引领全球合作，这些举措对世界经济复苏意义重大。”

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克表示，中国对外开放从最初的政策性优惠，发展到现在的制度型开放，不仅让中国人民受益，对周边国家的经济发展也起到了显著的带动作用。

（本报北京、华沙、华盛顿、约翰内斯堡、东京、里约热内卢、布鲁塞尔、曼谷、开罗9月1日电 记者韩晓明、于洋、吴乐珺、邹松、岳林炜、刘军国、李晓骁、牛瑞飞、刘慧、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 03 版）

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