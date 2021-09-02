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王毅应约视频会见美国总统气候问题特使克里

2021年09月02日00:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月1日电 国务委员兼外长王毅1日应约视频会见正在天津进行中美气候变化磋商的美国总统气候问题特使克里。

　　王毅表示，中美作为两个大国，合作是唯一正确的选择，也是国际社会的殷切期待。中美曾在双边领域以及气候变化等重要国际和地区问题上开展了富有成果的对话合作，给两国和两国人民带来实实在在的利益，也带来一个重要启示，即双方应相互尊重、求同存异、互利共赢。

　　王毅说，近年来，中美关系急转直下，大幅滑坡，面临严重困难，究其原因是美方对中国作出了重大战略误判。“解铃还需系铃人”，现在球在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，停止满世界围堵打压中国；应重视并积极回应中方提出的“两份清单”和“三条底线”，采取实际行动改善中美关系，不能旧账未了又添新账；应本着相互尊重、平等互利的原则开展双边、地区和全球层面的协调合作，不能只搞单行道。

　　王毅说，中美气变合作既符合双方利益，也将造福全人类，有着广阔发展前景。美方希气变合作成为中美关系的“绿洲”，但如“绿洲”周围都是“荒漠”，“绿洲”迟早会被沙化。中美气变合作不可能脱离中美关系的大环境，美方应与中方相向而行，采取积极行动，推动中美关系重回正轨。

　　克里表示，美中合作对应对当前紧迫的气变挑战至关重要。美方愿同中方相互尊重，加强沟通对话，共同提高雄心，体现双方的领导力，为推动落实《巴黎协定》目标树立典范，也为解决美中关系面临的难题创造机遇。

(责编：袁勃、牛镛)

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