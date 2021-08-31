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沙特机场遭无人机袭击8人受伤

2021年08月31日21:02 | 来源：新华网
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新华社利雅得8月31日电（记者胡冠 王海洲）据沙特阿拉伯媒体31日报道，一架携带爆炸物的无人机当天袭击了位于沙特西南部的艾卜哈国际机场，已造成8人受伤，一架客机受损。

沙特阿拉比亚新闻网援引沙特主导的多国联军声明报道说，该袭击是24小时内也门胡塞武装对艾卜哈机场发动的第二次无人机袭击，沙特防空部队对无人机进行了拦截并将其摧毁。

多国联军声明说，初步报告显示，在第二次袭击中，无人机被摧毁时碎片散落到机场地面，造成8人受伤，一架客机受损。

当地时间31日凌晨，沙特防空部队拦截了袭击艾卜哈机场的第一架无人机，无人机碎片散落在机场附近，没有造成人员伤亡。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现名义上的统一。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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