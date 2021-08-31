图为《中国—东盟历史性互为最大贸易伙伴》新书首发式现场。（中国—东盟商务理事会供图）

人民网北京8月31日电 （记者李欣怡）8月31日，《中国—东盟历史性互为最大贸易伙伴》一书在京举行首发式。

该书作者为中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁。书中就中国与东盟经济合作不断深入、中国—东盟抗疫合作提供保障、中国—东盟增进合作携手共进、东盟经济发展措施及关切近况、中国—东盟经济合作举措建议五部分内容展开介绍。

书中对中国—东盟增进合作提出有关建议，一是从相互重大关切着眼，强化合作深度广度；二是落实领导人合作倡议，有效执行合作共识；三是推进共建“一带一路”，做细做实合作工作；四是继续实施创新引领，增进可持续发展合作；五是着力加强产业合作，构建优势互补产业链；六是提升区域合作水平，抓住RCEP开放新机遇。

许宁宁表示，当前，中国—东盟一方面要共同应对世界经济增长低迷和全球疫情仍在蔓延带来的挑战，另一方面应抓住RCEP、数字经济等带来的新机遇，需要共同着眼于长远合作，着力于近期合作。

首发式上，中国贸促会副会长、中国国际商会副会长张少刚，菲律宾驻华大使罗马纳、老挝驻华大使坎葆·恩塔万、泰国驻华大使阿塔育、文莱驻华大使拉赫玛尼、中国商务部亚洲司原司长吕克俭、中国商务出版社社长郭周明致辞发言，分享了关于当前中国—东盟合作的看法，并向读者推荐新书。

中国贸促会副会长、中国国际商会副会长张少刚表示， 2020年，东盟历史性地成为中国最大贸易伙伴，这一成绩来之不易，得益于双方领导人的关心和引领，得益于双方企业的互利合作，得益于双方共同维护多边主义和自由贸易的坚定立场，为今后中国-东盟经贸关系的长远发展奠定了更加坚实的基础。

菲律宾驻华大使罗马纳表示，东盟—中国关系正处在一个非凡的里程碑阶段。今年是东盟与中国建立对话关系30周年，东盟成员国与中国建立了富有成效和广泛的伙伴关系，特别是在经贸合作领域。新书的出版正值东盟与中国经济合作的重要发展之际，尤其是东盟互联互通总体规划与中国“一带一路”倡议的正加强对接，而RCEP的签署预示着东盟—中国经济关系持续上升的可持续性。

老挝驻华大使坎葆·恩塔万表示，自2020年以来，中国和东盟互为最大贸易伙伴，该书分析了其原因，并就进一步加强合作提出了相关建议，对当前全球疫情爆发期间的贸易、经济乃至国际关系具有重要意义。RCEP的签署对于各有关国家经济发展、开发区域合作潜力均有着重要现实性和长远战略性。东盟与中国要充分利用RCEP机遇，将中国与东盟及其成员国的双边合作、多边合作、次区域合作进一步夯实和不断推向新阶段。

泰国驻华大使阿塔育表示，在过去的一年，中国与东盟睦邻友好关系不断得到巩固和新发展，双方经贸合作尽管受全球新冠疫情的制约但仍表现出强大的韧性和活力，重要体现就是在2020年东盟成为中国的第一大贸易伙伴。这是双方建立对话合作伙伴关系30年来积极增进合作、共同努力的结果。

文莱驻华大使拉赫玛尼认为，今年适逢中国—东盟建立对话关系30周年，新书的推出恰逢其时。该书资料新，针对性强，尤其是还分析了去年签署的RCEP带来的机遇。在中国和东盟正在共同努力以实现疫情后的经济复苏的形势中，许宁宁先生在书中提出了进一步增进双方合作的有关建议，提供了独到见解。

中国商务部亚洲司原司长吕克俭表示，新书分析了中国—东盟在携手防控新冠疫情的同时经贸合作砥砺前行的发展近况，就增进合作提出了有关建议，具有资料新、实用性强的特点，对实际工作和研究具有参考价值。

中国商务出版社社长郭周明表示，新书回答了“中国与东盟为何能互为最大贸易伙伴？”“在新冠肺炎疫情中双方合作如何砥砺前行？”“开发新商机、共同应对挑战需做哪些？”等具有重大现实意义的问题，结合国际最新发展形势和中国东盟合作发展面临的新机遇，以期对这些新问题、新挑战作出系统回答，给出建设性建议。

该书由中国商务出版社2021年8月出版，并已公开发行。

(责编：徐祥丽、常红)