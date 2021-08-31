新华社北京8月31日电 题：暴力血统 动武成瘾——美国“黩武”基因溯源

新华社记者孙丁 陆佳飞 马倩

阿富汗当地时间8月30日23时59分，最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞。当天，美国军方宣布完成从阿富汗的撤离任务，在阿20年军事行动结束。

这20年只不过是美国长期黩武史的最新一幕。自1776年宣布独立以来，美国绝大部分时间里战事不断，穷兵黩武名副其实。特别是二战以后，美国动辄以军事手段干涉别国事务，先后发动一系列战争，还煽动或谋划一系列“颜色革命”，不断破坏世界和平与稳定。

美国穷兵黩武有深刻的历史原因，归根到底是为了维护自身霸权地位。

暴力血统

美国的“暴力血统”可以追溯到数百年前。

欧洲殖民船“五月花”号1620年抵达北美大陆后，一系列殖民据点被建立起来。随着新移民不断涌入，殖民者开始大肆侵占印第安人的土地和资源，并对印第安人进行屠杀。战争、瘟疫、饥荒等让印第安人数量大幅减少，不少部落甚至完全消失。

在美国通过独立战争摆脱英国殖民统治成为联邦制国家后，印第安人的“噩梦”并没有结束——当时的美国政府非但没有承认印第安人的公民权，反而变本加厉，煽动了对印第安人持续上百年的暴力驱逐和血腥杀戮。

1814年，美国政府颁布法令，规定每上缴一个印第安人的头盖皮，就能获得50美元至100美元的奖励；十多年后又颁布《印第安人迁移法》，动用军队逼迫大量印第安人迁移至密西西比河以西地区，成千上万人丧命途中，留下一条“血泪之路”……

据美国研究者统计，1887年至1933年，全美印第安人被夺走大约9000万英亩（约合36.42万平方公里）土地；从15世纪末到20世纪初，美国印第安人人口从500万骤减至25万。美国印第安部落立岩苏族主席戴夫·阿尔尚博曾说，美国发展史就是一部印第安人血泪史。

与此同时，“天定命运论”19世纪在美国流行，支持者认为美国必须扩大领土与势力范围，并传播其价值观。因此，“天定命运论”成为美国使用暴力手段“开疆拓土”的“理论依据”和借口。

美国历史学家、马萨诸塞大学波士顿分校高级讲师保罗·阿特伍德在《战争与帝国：美国的生活方式》一书中写道：美国的历史是一个充满战争和扩张的历史……战争是美国人的生活方式。美国北佛罗里达大学历史学教授戴维·考特莱特曾撰文说，暴力是美国历史最根本的问题，也是美国自由和富裕的“阴暗背面”。

动武成瘾

美国前总统吉米·卡特在2019年一次演讲中直言：美国是“世界历史上最好战的国家”。

有研究机构统计，自1776年独立以来，在其240多年历史中，美国没有参与战争的时间不足20年。二战结束以来，世界上主要战争或武装冲突中大多都能看到美国的身影——从直接发动战争到支持代理人战争，从煽动他国国内叛乱到提供武器弹药、培训反政府武装等。

究其原因，美国动武成瘾是为了维护霸权。长期以来，美国政府奉行霸权主义政策，不惜一切守住霸主地位，而军事则是重要工具。为了挑起战争，美国可谓不择手段、毫无底线。为了“师出有名”，美国经常渲染、夸大其他国家的军事威胁。尽管美国拥有世界上最强军力，但仍沉迷军备竞赛，在军力上寻求对其他国家的绝对优势。

其次，美国动武成瘾还同输出价值观有关。美国一直自诩为“山巅之城”，信奉“美国例外论”，长期痴迷于鼓吹自己定义的所谓“普世价值”，并以此为借口公然对价值观不合的国家实施干涉。对于不屈服于美国淫威的国家，美国常常找借口动武，还拉上盟友“群殴”，并恬不知耻地把自己描述成“正义之师”。

再次，美国在国际秩序中奉行“丛林法则”，恃强凌弱。冷战结束后，美国实力空前强大，无人能撼，在处理国际事务中愈发傲慢，很多时候不尊重国际秩序和规则，也不把其他国家放在眼里，经常试图通过武力解决问题。

哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·瓦尔特曾撰文说，美国在军事上拥有绝对实力，因此整个世界在美国看来都像个“靶子”。

害人害己

二战结束以来，美国在海外介入或发动多场战争，这些战争不仅夺去了大量生命，更造成了极为严重的平民伤亡、财产损失，以及令人瞠目的人道主义灾难。许多国家至今千疮百孔、重建难期，而美国自身也付出巨大代价。

美国布朗大学的研究显示，2001年“9·11”恐怖袭击发生以来，美国在伊拉克、阿富汗、叙利亚等国的战事至少直接造成80万人死亡，数千万人沦为难民；超过7000名美军人员以及超过8000名美军雇员在伊拉克、阿富汗等地死亡，数以万计的美国官兵和雇员受伤、患心理疾病等，因战后创伤自杀的人更是不计其数。

此外，战争导致许多国家政治动荡、经济下滑、民生凋敝。为了负担巨额战争支出，美国政府不得不大规模举债。

美国动武成瘾不仅危害世界和平与稳定，也损害本国绝大多数人的利益，真正从战争中获利的只有势力庞大的军工复合体利益集团。美国美利坚大学历史学教授彼得·库兹尼克指出，战争对于美国来说是笔大生意。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所今年发布的一项研究显示，美国是世界上军费最高的国家，其军费开支在2020年达到7780亿美元，占全球军费总额近四成。

美国智库敏感政治问题研究中心高级研究员丹尼尔·奥布勒撰文指出，美国军工企业利用“旋转门”操控联邦政府，还斥巨资游说华盛顿政客并为他们的竞选活动捐款，以左右政府军费拨款。美国反战组织“不战而胜”主管埃丽卡·费恩认为，美国政府无节制地为军火商提供资源，牺牲的是对本国公共产品的投资，还增加战争风险，于己于人都没有好处。

(责编：徐祥丽、杨牧)