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中老铁路外部供电项目全线竣工

2021年08月31日18:39 | 来源：新华网
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新华社昆明8月31日电（记者丁怡全）据南方电网云南电网公司消息，中老铁路外部供电项目31日全部建成，达到投产送电条件，为中老铁路年底开通运营奠定了坚实基础。

据介绍，中老铁路外部供电项目整体线路936.8公里，铁塔2220基，分为中国段和老挝段。中国段供电项目新建3座220千伏开关站、35条220千伏线路，线路总长679.8公里，为14个牵引变电站提供可靠用电；老挝段供电项目共新建115千伏线路20回，总长度257公里，配套扩建115千伏变电间隔11个，将电气化铁路10座牵引变电站接入老挝国家电网。中老铁路外部供电项目2019年12月开始施工，最高峰时投入人力接近6000人。

据了解，中老铁路外部供电项目沿线是森林密集、自然环境保护相对完好的地方。项目建设过程中，南方电网公司采用多种技术手段，减少工程施工对生态环境的破坏。

中老铁路全长1000多公里，北起云南省会昆明，南至老挝首都万象，由中国段、老挝段两段组成，是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略的对接项目。中老铁路建成通车后，云南省昆明市至西双版纳傣族自治州景洪市仅需3个多小时，至老挝万象有望实现直达运输、当日通达。

(责编：徐祥丽、常红)

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