新华社赫尔辛基8月31日电 专访：中国数字经济发展对自身和世界越来越重要——访芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费

新华社记者朱昊晨

2021年中国国际服务贸易交易会将于9月初在北京举行。芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费日前接受新华社记者专访时表示，本届服贸会聚焦数字经济显示出远见卓识，中国数字经济发展对自身和世界越来越重要。

“中国在数字经济方面已经取得了相当大的成功，这在很大程度上得益于中国政府在数字经济基础设施建设上的前瞻性政策。”卡尔·费告诉记者。

本届服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题。数据显示，截至2020年底，数字经济核心产业增加值占中国国内生产总值比重达到7.8%。数字经济持续高速增长，正成为推动中国高质量发展的重要动力。

卡尔·费认为，中国在发展数字经济方面积累了许多经验，例如政府为企业提供试验空间、盘活数字服务的国内市场以及支持鼓励该领域的创新企业等，这些经验可以在服贸会上与国内外参与者探讨和分享。

“此外，中国消费者需要更多更好的商品和服务，这给国内外参与者带来了新商机，本届服贸会也将为此搭建高效的商业洽谈平台。”卡尔·费说。

他表示，以服贸会为契机推进世界服务贸易数字化合作，既有利于中国自身经济发展，也有利于世界经济复苏。服贸会不仅是中国大力支持服务业发展的重要活动，也是中国推进对外开放的又一生动例证。

卡尔·费说，中国数字化转型给世界留下深刻印象，中国在数字服务领域已经达到全球领先水平，但数字化服务水平在不同地域、不同产业仍不均衡。如果这些方面逐步得到强化，中国数字经济发展将实现更大进步。

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