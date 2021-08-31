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现场直击：“开枪的只有美军士兵”——喀布尔机场爆炸幸存者的控诉

2021年08月31日16:08 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔8月31日电 现场直击：“开枪的只有美军士兵”——喀布尔机场爆炸幸存者的控诉

　　阿卜杜勒·哈利姆

　　“子弹像雨一样密集，所有人都想赶紧逃离这个悲剧的地方。”阿富汗人卡米亚卜30日躺在首都喀布尔一家医院的病床上，回忆起几天前与死亡擦肩的一幕，“枪声响起时，现场除了美军没别人！”“开枪的只有美国士兵。”

　　阿富汗喀布尔国际机场外8月26日发生自杀式炸弹袭击事件，卡米亚卜当时就在机场外。他回忆说：“爆炸后现场立即响起枪声，我的手就是被人开枪打伤的。”

　　袭击事件造成至少170名阿富汗平民死亡，美军方面有13人死亡。极端组织“伊斯兰国”发表声明宣称实施此次袭击。不过事发后，立即就有媒体质疑一次自杀式袭击竟然造成如此惨重伤亡，其背后是否另有隐情。

　　另一名伤者穆罕默德·巴赫什回忆说，爆炸发生后，“美军迅速向我们开火。我都不知道是怎么回事，只能赶紧逃命。”

　　不断有媒体报道说，在喀布尔机场爆炸以及随后的美军无人机报复行动中，都有美军致死、致伤平民的情况发生。连日来，面对媒体一再追问，美方官员都保持“不否认、不认错、不负责”的态度。

　　当地时间30日，有媒体在白宫记者会上问，美军发动的无人机空袭导致包括儿童在内的阿富汗平民伤亡，对于阿富汗人的死亡，总统拜登是否能像对待美军的死亡一样负责？白宫新闻秘书普萨基说：“在努力避免平民伤亡方面，美国或许是全球做得最好的国家。”至于美军导致阿富汗平民伤亡的情况，她称“还在调查中”。

　　这就是普萨基口中的“全球最好”：20年来，阿富汗已有3万多名平民被美军杀死或因美军带来的战乱死亡，受伤人数超过6万，约1100万人沦为难民。

　　同日，美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐宣布，美军已完成从阿富汗撤出的任务，并称这标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗开始的近20年军事行动结束。

　　然而，战争留给阿富汗人的苦难还无穷无尽。（参与记者：史先涛、蒋超、刘品然）

(责编：崔越、刘洁妍)

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