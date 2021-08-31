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孟加拉国考克斯巴扎机场跑道扩建项目举行开工典礼

2021年08月31日14:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网新德里8月31日电 （记者胡博峰）8月29日，孟加拉国考克斯巴扎机场跑道扩建项目开工典礼在考克斯巴扎机场隆重举行。孟总理哈西娜通过视频连线方式表示祝贺。孟民航与旅游部部长马布波·阿里、孟民航与旅游部常秘莫卡穆尔·侯赛因、孟民航局主席马费普尔·拉赫曼等政要出席。

哈西娜表示，该项目是该国重大民生项目之一，孟政府立志将考克斯巴扎建成一流的国际航空枢纽，为当地经济发展注入新活力。阿里、侯赛因、拉赫曼等致辞，对疫情之下克服困难、投身孟基础设施建设的中国企业表示感谢，对中国承包商长期以来的努力表示赞许。

中国驻孟大使李极明表示，孟是南亚首个加入“一带一路”倡议的国家，在“一带一路”倡议下，中孟两国在基础设施领域及其他领域进行了广泛且成功的合作。该项目的实施，将大力推动科考斯地区旅游业发展和经济繁荣。中国土木工程集团有限公司和长江宜昌航道局均是具有丰富建设经验的承包商，相信他们将在合同工期内向孟政府和人民交付优质成果。

(责编：高歌、常红)

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