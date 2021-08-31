中国驻芝加哥总领事赵建在美国《论坛星报》发表署名文章。图片来源：网站截图

人民网华盛顿8月30日电 （记者吴乐珺）近日，中国驻芝加哥总领事赵建在美国《论坛星报》发表署名文章，表示“美国视中国为对手和敌人是严重战略错误”。

文章认为，近年来，中美关系遭遇严峻困难，正面临向何处去的关键选择。一些人视中国为战略对手甚至是敌人。这是严重战略误判，损害中美两国人民利益，也危及世界的和平与发展。

有人主张在经济上对华封锁制裁“脱钩”。实际上，中美利益深度交融，两国各自的成功对彼此是机遇不是威胁。美国对华贸易逆差的产生来自于两国经济结构的差异以及美国国内消费远大于生产的事实。美中贸易全国委员会和中国美国商会有关研究报告发现，美中经贸关系有力促进了美经济增长、就业和竞争力，绝大多数在华美国企业希望增加在华投资。美中贸易战已经使美GDP损失1080亿美元，就业岗位损失接近25万个，每个家庭年收入减少675美元。贸易战没有赢家。脱钩必然是双输。两国经济关系绝不应该成为你死我活的角斗赛。

文章指出，有人渲染“中国威胁”，指责中国挑战全球秩序。这完全不是事实。中国一贯主张，国际上的事由大家商量着办，国与国的争议应通过对话协商解决。新中国成立以来，从未主动挑起一起战争，从未侵占别人一寸土地，从未派军舰、飞机到别人家门口搞所谓“自由航行”，也从未想与谁争夺霸权或是取代谁。中国从不想与美国为敌，从未吃掉美国的午餐，也从来没有所谓要削弱美国、取代美国的“大战略”。

自2001年加入世贸组织以来，中国一直积极支持和推动国际贸易自由化便利化，为帮助国际社会成功应对2008年国际金融危机作出巨大贡献。中国同美国以及国际社会合作，坚定反对国际恐怖主义，成功战胜埃博拉病毒等传染性疾病，促成了气候变化巴黎协定签署。中国对世界经济增长的贡献率保持在30%以上。“一带一路”倡议在今后10年至少能助力全球4000万人摆脱贫困。中国是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者，怎么会挑战和危害国际秩序呢？

文章称，有人指责中国是“威权”国家，这是一个根本错误认识。中国政府一直把人民对幸福美好生活的向往作为奋斗目标。中国不搞侵略扩张，不搞殖民掠夺，靠自身努力建成世界第二大经济体，成功使8亿多人脱离贫困，造就了４亿多人的中等收入群体，建成世界上最大的社会保障体系。这是对世界和平与发展的巨大贡献，是最成功的民主和人权故事。据哈佛大学有关民调，中国人民对政府的满意度一直保持在93%以上。

一国的制度好不好，人权是否真正得到保障，最有发言权的是本国人民。强行要求一个国家改变其得到人民拥护的成功发展道路，那才是对民主和人权的侵犯。

文章指出，全球化时代，各国联系日益紧密，传统和非传统安全问题相互交织，各国从没有像今天这样休戚与共，命运相连。作为世界上最大的两个经济体和安理会常任理事国，中美合则两利，斗则俱伤。把中国当对手和敌人丝毫无助于美解决自身面临的各种问题，不会让美国“更加伟大”，只会给两国和世界带来灾难。美国学者约瑟夫奈就指出，美国要避免夸大对华恐惧，导致过度反应。建议一些人摒弃冷战思维、意识形态偏见和零和心态，多倾听理性的声音，多了解人民的意愿，支持中美关系健康稳定发展，作出正确的决定。

《论坛星报》是美国中西部地区发行量最大的报纸之一，位居全美发行量前十，主要覆盖明尼苏达等美国中西部六个州。

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