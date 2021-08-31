新华社华盛顿8月30日电（记者刘品然 邓仙来）美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐30日宣布，美军已完成从阿富汗撤出的任务，美国在阿富汗近20年的军事行动正式结束。

麦肯齐当天下午在国防部记者会上说，最后一架C-17运输机已于美国东部时间30日15时29分（阿富汗当地时间30日23时59分）从喀布尔国际机场起飞。他表示，当天的撤离既标志着美军在阿人员撤离行动的结束，也标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗开始的近20年军事行动的结束。

麦肯齐说，美军在阿富汗战争中打死包括本·拉丹在内的众多“基地”组织恐怖分子，同时付出高昂代价，美军有2461人死亡、逾两万人受伤。

美国总统拜登随后发表声明说，美军在过去17天进行了美国历史上最大规模的空运行动，超过12万美国和盟国人员以及阿富汗伙伴撤离，美国已结束在阿富汗的军事存在。

美国国务卿布林肯发表讲话说，目前仍有100多名有意离境的美国公民身处阿富汗，美方将继续协助他们以及其他阿富汗人员离境。他还说，美国即日起停止在喀布尔的外交活动，相关外交业务将转移至卡塔尔首都多哈。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。

美国2001年10月7日发动阿富汗战争，战争给阿富汗带来巨大的生命和财产损失。

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