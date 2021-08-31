新华社北京8月31日电 （国际观察）美国“最漫长战争”：霸权衰落的见证

新华社记者史先涛

美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐30日宣布，美军已完成从阿富汗撤出的任务。当天的撤离既标志着美军在阿人员撤离行动的结束，也标志着“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗开始的近20年军事行动的结束。

分析人士指出，美国入侵及其后的长期驻军令阿富汗山河破碎、民不聊生，美国自身也耗费巨资、民怨沸腾。美军最后阶段的狼狈撤离令白宫颜面尽失，让全世界进一步见证了美国霸权的衰落。

充满讽刺的轮回

2001年“9·11”恐袭发生后，美国及其盟友以阿富汗塔利班拒绝交出“基地”组织头目本·拉丹为由，于当年10月初对阿发动军事打击，迅速推翻塔利班政权并长期驻军。20年后，美军最后一架C-17运输机从喀布尔国际机场起飞，为这场美国“史上最漫长战争”画上了一个十分“潦草”的句号。

塔利班政权被推翻后，其力量并未消失，而是在阿富汗各地尤其是农村地区重新集结，并在2006年之后再次壮大。

2009年美国总统奥巴马上台后寻求从阿富汗撤军。2011年5月1日，本·拉丹被美军击毙。但美军始终无法控制阿富汗农村地区，更无法消灭塔利班。同年6月，奥巴马宣布分阶段从阿富汗撤军。2014年12月，美国主导的北约联军宣布结束在阿作战任务，并向阿安全部队移交防务。

2017年，特朗普成为美国总统。2020年2月，美方和塔利班在卡塔尔多哈签署旨在结束阿富汗战争的和平协议，双方同意驻阿外国军队将在14个月内全部撤出。

今年上台的美现任总统拜登4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离、9月11日前完全撤出；7月又表示，美国在阿军事任务将于8月31日结束。塔利班随后发动迅猛攻势，不断攻占各主要城镇，最终于8月15日进入首都喀布尔，至此基本控制阿富汗全境。

20年战争，从塔利班到塔利班，构成了一个充满讽刺的轮回。

一个时代的终结

分析人士指出，美国最终的撤离宣告了一个时代的终结。美国在阿驻军20年，不仅未能彻底消除恐怖主义威胁，反而使阿安全形势不断恶化。美国给饱受战火蹂躏的阿富汗带来的是残破、贫困和死亡。

20年来，阿富汗累计有3万多平民被美军杀死或因战乱而死亡，另有6万多平民受伤，约1100万人沦为难民。

阿富汗《友谊报》总编辑穆罕默德·沙克尔·扎比指出，美国没有实现在阿富汗的既定目标，当地形势与20年前并无本质差异，人民依然饱受贫困之苦，许多人流离失所，许多儿童食不果腹。近期喀布尔国际机场的爆炸案更表明，阿境内的恐怖主义威胁依然存在。

长期关注阿富汗和叙利亚战争的英国《独立报》记者帕特里克·科伯恩在一篇日前刊发的专栏文章中写道，阿富汗败局“凸显西方的严重失败”，并再次证明“美国作为唯一超级大国的时代即将结束”。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪认为，美国在阿富汗的20年“反恐战争”，只对“基地”组织有一定削弱，而对其他极端组织听之任之，最终将这些隐患留给了满目疮痍的阿富汗。这也证明，美国的“反恐”一贯采用“双重标准”，从来都是为其政治目的服务的。

见证霸权的衰落

美国在这场漫长的战争中不仅付出了巨大的经济代价和军人伤亡，其信誉扫地、颜面尽失，霸权颓势更是难掩。

美国仓促撤军不仅在美国国内引起巨大争议，也引发盟友强烈质疑。法国防务专家弗朗索瓦·埃斯堡说，从长远看，“美国人靠不住的观念将会因此而变得更加根深蒂固”。

英国政治分析人士西蒙·蒂斯德尔指出：“在阿富汗之后，‘美国治下的和平’和北约都完蛋了。美国对欧洲的军事影响力和精神影响力也一并消失，而后者是美国推行全球霸权所依赖的‘软实力’。”

20年前，美国国会通过了“使用武力授权”，允许总统对任何“他认为”与9·11袭击有关的实体进行武力打击。加州众议员芭芭拉·李投了唯一的反对票。她预言这将使美国陷入“一场既没有退出策略、也没有明确目标的无限战争”。

事实证明她是对的。（参与记者：柳丝、刘品然）

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