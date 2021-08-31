人民网联合国8月30日电 （记者李晓宏）8月30日，中国常驻联合国代表团临时代办戴兵表示，中方愿与联合国开发计划署在未来三年的新战略计划框架下进一步加强合作，以减贫为优先领域，实现疫后经济社会复苏。

当日，联合国开发计划署/人口基金/项目事务厅执行局举行2021年二常会，开发计划署署长施泰纳发表工作报告，为制订2022—2025年战略计划听取各方意见，进行充分准备。戴兵指出，新战略计划具有较强的可操作性，为开发署下一步工作方向提供了有效指引，中方提出三点建议。

一是新冠疫情持续蔓延导致许多国家遭受多年未有的经济衰退，希望开发署继续发挥在发展领域的专业优势，积极展现新作为。同时，在新战略计划执行过程中聚焦方案国优先领域和最迫切需求，尊重方案国所有权和主导权。

二是希望开发署合理配置资源，以减贫为优先领域，通过支持方案国能力建设，帮助方案国提升互联互通水平，弥补数字鸿沟，加大教育、医疗、创新等领域投入，实现消除多维度贫困和不平等的目标。

三是中方注意到充足、稳定、可预测的供资对开发署充分发挥职能的重要性。希望开发署拓展筹资渠道，加强伙伴关系，与各方共同努力，改善供资状况，保障履职能力。特别是在方案层面，要大力支持国别方案的实施，动用更多发展资源，夯实方案国发展的经济基础。

戴兵表示，中方愿与开发署在新战略计划框架下进一步加强合作，特别是南南合作和三方合作，共同支持广大发展中国家应对疫情挑战，实现疫后经济社会复苏，落实2030年可持续发展目标。

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