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耿爽谈外国部队撤出阿富汗：撤出不是责任的结束，而是反思和纠错的开始

2021年08月31日10:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国8月30日电 （记者李晓宏）当地时间8月30日，联合国安理会就阿富汗问题决议草案进行表决。中国常驻联合国副代表耿爽大使在表决后的解释性发言中指出，阿富汗近期乱局同外国部队仓促无序的撤出有直接关系。希望有关国家能够认识到，撤出不是责任的结束，而是反思和纠错的开始。

耿爽表示，有关国家应该吸取教训，切实尊重阿富汗主权、独立和领土完整，切实尊重阿富汗人民自主决定自身前途命运的权利，切实改变将自身模式强加于人的错误作法，切实改变动辄施压制裁甚至使用武力的霸道行径。有关国家应该为自己过去20年的所作所为负责，兑现对阿富汗和平重建的承诺，不能一边声称关心阿富汗人民福祉，一边却实施单边制裁；不能一边声称支持阿富汗加快经济社会发展，一边却扣押冻结阿富汗海外资产；更不能在阿制造巨大灾难后一走了之，却把责任推给阿邻国和安理会。外国部队过去20年在阿富汗的所作所为，包括美国、澳大利亚军队滥杀平民的刑责，绝不能一笔勾销，必须继续予以追究。美方近期对“伊斯兰国”进行的报复袭击造成无辜平民伤亡，我们呼吁美方不要对阿富汗平民聚集区进行无差别轰炸。

耿爽强调，中方一贯重视阿富汗打击恐怖主义问题，强烈谴责近期发生在喀布尔的恐怖袭击。此次袭击再次证明，阿富汗战争并未实现清除阿境内恐怖势力的目标。外国仓促撤军很可能给各类踞阿恐怖组织卷土重来提供可乘之机。我们希望喀布尔机场的安全能够得到保障，有关人员的撤离能够平稳、顺利进行，有关各方能够加强协调、共同防范新的恐怖袭击。阿富汗绝不能再度成为恐怖主义发源地和恐怖分子集散地，这是阿富汗未来任何政治解决方案必须坚守的底线。希望塔利班切实履行承诺，彻底切断同一切恐怖组织的联系。各国应根据国际法和安理会决议，坚决打击“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等国际恐怖势力，坚决防止其在阿富汗聚集作乱。在反恐问题上绝不能奉行双重标准，也不能采取选择性作法。

(责编：高歌、常红)

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