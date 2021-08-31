新华社喀布尔8月31日电 当地时间30日23时59分，一架美军C-17运输机载着最后一批美国军人从喀布尔国际机场的跑道上匆匆起飞，消失在夜幕中。美国历史上最漫长、长达20年的阿富汗战争，以美军黯然撤离告终。

飞机起飞前，机场没有举行任何仪式。阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德随后在社交媒体上发文：“最后一名美国占领者从喀布尔机场撤离，我们的国家获得了完全的独立和自由。”

美军撤离后，塔利班武装人员鸣枪庆祝持续大约一个小时。38岁的家庭主妇鲁娅·塞迪奇说：“这场战争终于结束了。阿富汗没有理由再打仗了，希望我的国家迎来和平。”

美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐在五角大楼宣布，美军已完成从阿撤出的任务，这标志着美军在阿20年军事行动的结束。2001年10月7日，美国以“反恐”为名对阿实施空袭，发动阿富汗战争。20年来，2461名美军在阿富汗战争中死亡，逾2万名美军受伤，耗资2万多亿美元。

国际主流媒体不约而同以“失败”评价美国发动的这场战争，正如美前驻阿富汗大使迈克尔·麦金利所说，美国在阿国内政治以及“国家建设”等方面的政策都失败了。

过去半个月来，美在喀布尔机场的撤离行动混乱不堪，逃难的人群在跑道上追逐飞机和攀附在飞机上的阿富汗人坠亡的画面令世界震惊。德国总统施泰因迈尔说，“喀布尔机场的绝望场面对西方政界来说是个耻辱”，阿富汗局势是“人间悲剧”。

20年来，在阿军事行动造成10多万名阿平民伤亡，1000多万人流离失所，平均每天造成6000万美元的损失。世界银行说，2020年，援助资金占阿国内生产总值的42.9%，阿经济“脆弱且依赖援助”。联合国世界粮食计划署说，该机构在阿粮食库存即将耗尽，急需资金赈济民众。阿政治分析人士穆罕默德·达内什乔说：“阿富汗人对美国很失望，因为他们只留下了战争、破坏和贫困。”

联合国安理会日前发表媒体声明，呼吁停止阿境内的暴力，通过“阿人主导、阿人所有”的民族和解进程达成和平解决方案，恢复安全和法律秩序。（参与记者：史先涛、刘品然、何梦舒）

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