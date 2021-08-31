新华社大马士革8月30日电（记者汪健 郑一晗）叙利亚外交部30日发表声明说，美国借所谓新冠病毒溯源情报调查，实行“施压、讹诈政策”，叙方支持中国面对这一行径的“正义、公正立场”。

声明表示，美国总统对所谓溯源调查报告的相关表态也表明，为了将这一科学性质的议题政治化，美方付出狂热努力，其目的是“攻击、讹诈中国”并“实施美方政治议程”。声明指出，美方政治议程违背国际法原则，制造紧张氛围，也无益于各国团结一致抗击疫情。

声明说，叙利亚支持中国外交部的相关表态，中方立场有助于达成可信的科学结果，形成更为广泛的理解，以帮助世界卫生组织、世界各国吸取过往经验教训，并为确保消除这一流行病威胁采取最佳做法。

声明还表示，叙方感谢中方为叙抗击新冠疫情提供的支持。

中国外交部发言人汪文斌30日在例行记者会上答问时表示，美国情报机构发布的所谓溯源报告，是一份政治报告、甩锅报告、虚假报告。中方敦促美方停止打着溯源幌子搞甩锅推责的把戏，早日回到合作抗疫、科学溯源的轨道上来。

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