人民网里约热内卢8月30日电 （记者吴杰）8月30日，2021年中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会开幕。中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西米纳斯州州长罗梅乌·泽马、中国商务部服贸司负责人朱光耀等有关方面负责人出席开幕式并致辞。

田敏总领事表示，中巴合作高度互补、韧性充足。加强中巴友好省州市合作，有利于促进两国各领域的健康稳定发展。今年是江苏省和米纳斯州结为友好省州25周年。我们欢迎中巴两国更多的省州市缔结友好合作关系，采取政府搭台、专业商协会运营、重点企业参与的方式搭建国际服务贸易公共平台，为两国经济增长和世界经济复苏作出积极贡献，造福两国人民。中巴在服务贸易领域合作前景广阔。双方在基础设施、能源电力、医疗卫生、信息技术、金融保险等服务贸易领域已开展互利合作，积累了很多经验。我们要顺应数字化新发展趋势，鼓励企业采用跨境电商、远程服务、知识产权贸易等新业态新模式，组建全球服务贸易联盟，提升国际服务贸易水平。欢迎更多企业入驻服贸会电商会展平台。通过云论坛、云展会和云洽谈等线上渠道沟通贸易信息，促成贸易合作，实现互利共赢。

罗梅乌·泽马·内托州长在视频致辞中表示，很高兴能参与重要且精心策划的中巴国际服务贸易云交易会，在这里我们将讨论进一步加强两个经济体之间以及与其他机构间的合作。新冠疫情对所有人来说都是一个巨大的挑战，通过这个活动讨论数字经济、低碳经济、智慧城市、文化等相关的话题很有必要，将助力搭建社会经济发展的重要桥梁。

江苏省泰州市和巴西蒙蒂斯克拉鲁斯市正式签署了友好交流意向书，两市负责人顾萍和胡伯托·苏托分别致辞。

由中国驻里约热内卢总领馆主办的中巴部分省州市服贸会，采用云论坛、云展会的形式，聚焦技术贸易、商务服务、智慧医疗、智慧城市、文化贸易五大领域，举办多场云端论坛，搭建服贸公共平台，深化两国经贸合作。服贸会的举办彰显中国主动与世界分享发展机遇的理念，有助于加强中国与巴西等葡语国家间的经济联系，共享发展机遇，推动构建人类命运共同体。迄今已有128家企业入驻中巴服贸展， 发布展品667项。

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