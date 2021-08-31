人民网联合国8月30日电 （记者李晓宏）8月30日，中国常驻联合国副代表耿爽在联合国安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，敦促以色列切实遵守联合国有关决议，呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会，鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。

耿爽说，近段时间，巴勒斯坦被占领土紧张局势有所升级，给3个月前达成的停火蒙上阴影。以色列军队在加沙边境地带多次与巴勒斯坦示威民众发生冲突，造成多人伤亡，其中包括几十名儿童。以色列军队还在约旦河西岸实施抓捕行动，造成多名巴勒斯坦青年身亡。

耿爽表示，中方对上述事态深感担忧，敦促各方、特别是以色列保持最大限度的克制，避免任何针对平民的暴力，避免任何可能激化矛盾的行为。我们呼吁以色列切实遵守联合国有关决议，停止在约旦河西岸的定居点活动，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众。

耿爽指出，冲突动荡叠加新冠肺炎疫情，加剧了巴勒斯坦被占领土的人道危机。国际社会应紧急行动，多渠道向巴勒斯坦提供人道和抗疫援助，并继续支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作。中方欢迎卡塔尔同联合国合作，向加沙民众提供救济。我们敦促以色列开放加沙有关口岸，尽快全面解除对加沙的封锁围困，为人道援助和重建物资提供准入，而不是设置障碍。

耿爽说，中方一直高度关注巴人道局势，以实际行动支持巴勒斯坦人民抗疫斗争。今年3月，中国政府向巴方捐赠了10万剂新冠疫苗，不久将再捐赠100万剂疫苗，并与埃及一道，依托两国在埃及合作建立的疫苗灌装厂，联合向加沙地带的巴民众援助50万剂疫苗。我们还将向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供20万剂新冠疫苗。

耿爽指出，巴以冲突频仍，很大程度上是因为中东和平进程偏离原有正确轨道，联合国决议没有得到切实执行，巴勒斯坦独立建国权利一再受到侵害。这再次证明，巴以问题归根结底要在“两国方案”基础上寻求长期解决。

耿爽说，上月，中国国务委员兼外长王毅在访问中东地区时提出关于落实“两国方案”的三点思路，旨在破解当前停滞局面，促进“两国方案”由共识转为行动。中方主张切实增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，支持巴内部各派实现团结和解，鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。中方欢迎巴以双方谈判代表来华直接谈判，呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。

耿爽表示，作为巴勒斯坦人民的真诚朋友，中方支持巴勒斯坦争取民族权利的正义事业，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。我们将继续同国际社会各方一道，坚持和平正义，秉持公道良知，践行真正的多边主义，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、合理、公正解决，巴以两国和本地区早日实现持久和平。

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